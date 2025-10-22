快訊

劇烈搖晃3個月大兒釀眼球上吊、嘴角歪斜 父重傷罪判7年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

成姓男子照料剛出生3個月的兒子，因壓力過大、情緒失控，搖晃兒子頭部導致兒子眼球上吊、嘴角歪斜，成將兒子送醫，視能、肢體功能已嚴重減損，台北地院審理，依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判他有期徒刑7年6月。可上訴。

案發時成的兒子僅3個月大，判決說，成於2023年9月21日至28日在新北市新店區住處接續數度徒手劇烈搖晃兒子的頭部，28日下午4時，成將兒子送醫再轉診台大醫院，他的兒子因虐待性腦傷而致生癲癇、發展遲緩，成被起訴。

成辯稱，他家是透天厝，樓梯狹小，容易摔倒，且初為人父缺乏照顧嬰幼兒經驗，因抱兒子上下樓梯不慎摔倒，絕無傷害兒子的故意等，否認犯罪。

法官審理，參照台大醫院傷勢研判報告、醫事鑑定人的說明認為，被害人雙側硬腦膜至少有3種不同影像密度的大腦積液及出血，另有瀰漫性神經損傷，確定是在幾分鐘內搖晃頭部造成的損害，且神經功能已永久喪失，難以恢復。

此外，馬偕醫院的鑑定報告也指出，被害人腦部損傷是猛烈、非意外、重複的加速、減速或旋轉，屬於虐待性腦傷，被害人的傷勢是因大力搖晃所致，沒有其他合理解釋，成辯解兒子的傷是過失摔倒所致，難以採信。

判決指出，成在發現兒子有異狀立刻將兒子送醫，開庭時當庭哭泣，但否認故意罪責，未正視己非，也未完全填補被害人的損害，考量成本為飛官、現擔任救生員、月入4萬元等，依法判刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

成姓男子照料剛出生3個月的兒子，因壓力過大、情緒失控，搖晃兒子頭部導致兒子眼球上吊、嘴角歪斜。示意圖／AI生成
成姓男子照料剛出生3個月的兒子，因壓力過大、情緒失控，搖晃兒子頭部導致兒子眼球上吊、嘴角歪斜。示意圖／AI生成

虐童 家暴

