3違規作為害公司挨罰250萬！泰山向前董座詹景超求償 法院全數判賠

泰山公司因寬量國際顧問契約、購入吳冠中兩幅畫作、預計購入台開土地等交易爭議，被台灣證券交易所認定違反內部控制制度，違失情節重大，開罰250萬元；泰山經營權易主之後，向前董事長詹景超提民事訴訟，請求如數賠償，台北地方法院判詹景超應給付250萬元，可上訴。

泰山主張，詹景超長年擔任公司董事，並在2022年1月19日至2023年7月21日擔任董事長，但任內違反公司內部規定，與寬量公司簽立顧問契約並支付8501萬餘元服務費；另未經簽核就代表公司以7000萬元購入吳冠中「山下人家」、「溪畔閒居」兩幅畫作。

泰山指出，詹景超任內也未經任何簽核程序，就代表公司簽約，以高達24億至29億8000萬元，購買花蓮「新天堂樂園」的土地和建物，並提供3000萬元保證票據等交易事項，導致公司2023年4月25日被證交所處分250萬元違約金，公司也如數給付，因此提告要求詹景超如數賠償。

詹景超否認違反董事善良管理人注意義務，抗辯與寬量公司簽約是遵循內部過往聘雇方式與慣例，另考量行銷理念、提升品牌形象，才購入吳冠中兩幅畫作，作為長期投資使用，且過程沒有違反公司取處資產程序規定。

詹景超指出，他簽購「新天堂樂園」房地的契約，只是保留優先購買權利，並非實際購買，相關事宜有經適當評估，也有呈請部門主管、人員審批簽名，並認為泰山更易負責人之後，故意不就證交所處分提出申復，且違約金與他的行為間沒有因果關係。

台北地院認為，詹景超代表泰山與寬量公司簽顧問契約，難以認定違反內控制度，但就「處分全家超商股分的居間服務」部分，詹景超不但未將併入處分全家股份的議案，提請董事會參酌，反而特意切割在毫不相干的顧問契約，規避董事會審查，確實違反內控制度。

北院指出，詹景超代表泰山購買裡福昂話做，沒有簽呈或簽呈製作晚於契約訂立時點，也違反公司取處資產程序，並刻意將畫作拆分、相隔2個月分別購入，規避董事會審查，也違反內控制度，難認已盡董事長善良管理人注意義務。

針對簽立「新天堂樂園」房地的先購契約部分，法院認為，詹景超沒有依程序製作簽核簽呈，違反取處資產程序規定。判決指出，詹景超所為導致泰山公司被證交所處250萬元違約金，因此泰山依民法、公司法規定請求賠償有理由，判詹景超應賠償250萬元。