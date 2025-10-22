影／執行署桃園分署11月4日拍賣黃金+超跑 入手麥拉倫趁現在

桃園地檢署破獲詐欺取財案，查扣范姓嫌犯名下的麥拉倫和特斯拉跑車各1輛，及5塊黃金條塊，囑託執行署於偵查中變價，桃園分署將於11月4日上午在富國路與復興路兩地舉辦拍賣會，呼籲有興趣的買家或投資者競標前詳閱官網把握入手夢幻超跑的機會。

執行官陳玟伶表示，11月4日上午10時先於桃園區富國路100號舉辦超跑拍賣場，上午9時10分至55分為登記應買時間；至於黃金拍賣場則於同日上午11時，在桃園區復興路186號13樓桃園分署拍賣室，登記應買時間則為9時30分至10時50分，相關詳細拍賣資訊，請民眾務必詳閱桃園分署官網公布的動產拍賣公告及相關訊息。

陳玟伶介紹拍賣標的分別為2018年6月出廠、3994 c.c.的銀灰色McLaren，主要特色有強大的動力及輕量化車身；2022年4月出廠可達346匹馬力的Tesla，亮藍色的車身外觀搭配優異的操控性能，可謂內外兼具。

至於每塊10錢的5塊黃金條塊標的，由於黃金具有保值、易於變現等多重優點，尤其在國際局勢詭譎多變的氛圍下，黃金成為投資人避險最佳選擇，金價行情不斷攀升，屢屢突破歷史新高點，想逢低買進的民眾務必把握此千載難逢良機，買到絕對賺到。