快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

聽新聞
0:00 / 0:00

影／執行署桃園分署11月4日拍賣黃金+超跑 入手麥拉倫趁現在

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園地檢署破獲詐欺取財案，查扣范姓嫌犯名下的麥拉倫特斯拉跑車各1輛，及5塊黃金條塊，囑託執行署於偵查中變價，桃園分署將於11月4日上午在富國路與復興路兩地舉辦拍賣會，呼籲有興趣的買家或投資者競標前詳閱官網把握入手夢幻超跑的機會。

執行官陳玟伶表示，11月4日上午10時先於桃園區富國路100號舉辦超跑拍賣場，上午9時10分至55分為登記應買時間；至於黃金拍賣場則於同日上午11時，在桃園區復興路186號13樓桃園分署拍賣室，登記應買時間則為9時30分至10時50分，相關詳細拍賣資訊，請民眾務必詳閱桃園分署官網公布的動產拍賣公告及相關訊息。

陳玟伶介紹拍賣標的分別為2018年6月出廠、3994 c.c.的銀灰色McLaren，主要特色有強大的動力及輕量化車身；2022年4月出廠可達346匹馬力的Tesla，亮藍色的車身外觀搭配優異的操控性能，可謂內外兼具。

至於每塊10錢的5塊黃金條塊標的，由於黃金具有保值、易於變現等多重優點，尤其在國際局勢詭譎多變的氛圍下，黃金成為投資人避險最佳選擇，金價行情不斷攀升，屢屢突破歷史新高點，想逢低買進的民眾務必把握此千載難逢良機，買到絕對賺到。

桃園地檢署破獲詐欺取財案，將范姓嫌犯名下的麥拉倫（左）及特斯拉跑車及總重50錢的5塊黃金條塊囑託執行署於偵查中變價，桃園分署將於11月4日上午公開拍賣。圖／執行署桃園分署提供
桃園地檢署破獲詐欺取財案，將范姓嫌犯名下的麥拉倫（左）及特斯拉跑車及總重50錢的5塊黃金條塊囑託執行署於偵查中變價，桃園分署將於11月4日上午公開拍賣。圖／執行署桃園分署提供
桃園地檢署破獲詐欺取財案，將范姓嫌犯名下的麥拉倫（左）及特斯拉跑車及總重50錢的5塊黃金條塊囑託執行署於偵查中變價，桃園分署將於11月4日上午公開拍賣。圖／執行署桃園分署提供
桃園地檢署破獲詐欺取財案，將范姓嫌犯名下的麥拉倫（左）及特斯拉跑車及總重50錢的5塊黃金條塊囑託執行署於偵查中變價，桃園分署將於11月4日上午公開拍賣。圖／執行署桃園分署提供

桃園地檢署 黃金 特斯拉 麥拉倫 拍賣會

延伸閱讀

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！眾人炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

把黃金變存摺！華南銀推雙幣別黃金帳戶　再抽iPhone手機

他花16萬買金塊只為1原因 回家秒後悔：不懂為何大家愛買？

1分鐘看世界／三星董座李在鎔家屬擬賣股 趁股價新高套現 繳遺產稅

相關新聞

高院首開庭！民進黨前黨工黃取榮淪共諜 助陸法律、輿論、心理戰

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收淪為共諜，涉在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利逾6百萬...

3違規作為害公司挨罰250萬...泰山向前董座詹景超求償 法院全數判賠！

泰山公司因寬量國際顧問契約、購入吳冠中兩幅畫作、預計購入台開土地等交易爭議，被台灣證券交易所認定違反內部控制制度，違失情...

影／執行署桃園分署11月4日拍賣黃金+超跑 入手麥拉倫趁現在

桃園地檢署破獲詐欺取財案，查扣范姓嫌犯名下的麥拉倫和特斯拉跑車各1輛，及5塊黃金條塊，囑託執行署於偵查中變價，桃園分署將...

他用AI程式惡搞朋友…男變女 上傳網路還在群組分享被告

曾姓男子使用王姓男友人的照片、影片以AI程式製作5段影片，並以女性化的歌曲氛圍塑造王，其中一段影片更將王轉化成女性，再上...

台南男酒駕騎車拒測挨罰18萬拒不繳納 執行署強制扣押存款

38歲黃姓男子2023年9月騎車酒駕，因拒測遭台南市交通局裁罰18萬元，還欠繳交通罰單14筆共1萬1700元，均逾期未繳...

全達收購彥陽科技案 董座洩露同學4人股票獲利40萬慘了

全球前十大大半導體代理商益登科技公司的子公司IC代理通路商彥陽科技，2021年一度傳出由聯發科電子零組件產品代理商全達公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。