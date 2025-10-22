高院首開庭！民進黨前黨工黃取榮淪共諜 助陸法律、輿論、心理戰

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收淪為共諜，涉在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利逾6百萬元，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上有期徒刑。台灣高等法院今首開庭，黃面對媒體鏡頭一語不發，因事涉國安，法院審理不公開。

高檢署起訴指出，黃取榮圖謀個人經濟私利，為大陸地區情工人員在台物色、接觸、吸收國人，藉以刺探、收集我國政府機關的機敏資訊而長期發展組織，從大陸地區情工人員取得工作報酬607萬7500元，嚴重危害國家安全與社會安定，請從重量刑。

檢方對黃犯罪所得607萬7500元聲請沒收或追徵價額，住處扣得價值約90萬元的新台幣、港幣、澳門幣及人民幣現金，是黃參與組織後，未能證明合法來源而取得的財產，檢方也依國家安全法第7條第9項規定聲請宣告沒收。

此外，黃取榮透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮的秘書何仁傑刺探、收集國家機密，黃、邱兩人共獲800多萬報酬。台北地院9月25日依國家機密保護法判黃10年徒刑，併科罰金100萬元，犯罪所得497萬元沒收，判何8年2月、邱6年2月、吳4年徒刑。

檢調調查，黃取榮曾在大陸經商，2017年遭大陸情工吸收，返台後探詢政治情資，涉吸收邱世元參與洩密。何仁傑2023年利用確認外交部長行程、私下查看資料等機會，將公務秘密2份及機密1份交予黃，黃再撰寫出分析報告，以加密軟體傳送給中共情工。

黃取榮另指示邱世元向吳尚雨刺探，收集總統出訪行程細節資料1份、副總統國內選舉行程資料4份，吳將資料交付給邱，黃於獲得中共情工交付的497萬7500元、邱於獲得221萬6924元後，利用頻繁往返兩岸的台商，接續將犯罪所得輾轉匯回台灣再領出。

北院指出，吳尚雨等4人長期從事黨職或公職，理應知悉效忠國家重要性，其所刺探、收集、洩漏及交付的資料，涉及我外交資訊與首長行程等重要情報，造成我方艱難的外交處境更雪上加霜，卻助長中共法律戰、輿論戰、心理戰「三戰」作為。

一審認為吳等人刺探、收集、洩漏及交付機密的期間長，所交付的資料涉及外交部會等高層行程，已危害國家外交安全，考量吳與邱世元坦承犯行，何仁傑、黃取榮自始否認犯罪，再考量4人均無前科，依法判決。