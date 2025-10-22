他用AI程式惡搞朋友…男變女 上傳網路還在群組分享被告

曾姓男子使用王姓男友人的照片、影片以AI程式製作5段影片，並以女性化的歌曲氛圍塑造王，其中一段影片更將王轉化成女性，再上傳到網路，還在LINE朋友群組分享；王看到氣炸，要求下架刪除，曾不肯，王報警提告，台南地院依違反個資法判刑2月，宣告緩刑2年。

判決書指出，曾姓男子與王姓男子是朋友關係，曾今年2月9日晚間10時許，卻將王的照片、影片及名字作為素材，使用AI軟體生成照片，再剪輯成5段影片。

曾以女性化的歌曲氛圍塑造王姓友人，其中1片更將王的容貌以AI程式轉成女性，接續曾在台南市佳里區住家將影片上傳至YouTube頻道，並將網址分享至LINE群組公然散播；王看到後氣炸，認為名譽及個人資料遭受侵害，要求曾下架並刪除影片。

但曾姓男子拒絕，讓王忍無可忍，報警提告；檢方偵訊時，曾承認有使用王姓友人的照片製作「是你嗎」等影片上傳，但辯稱並沒有用王的照片轉成女性，因影片中人物是女性。

檢方認為，曾非法利用王的姓名、照片製作5段影片，雖然否認女性人物也是用王的照片，但兩相對照，除了面貌特徵女性化以外，其餘拍攝對象的容貌、神情、動作、角度均相同，認定曾明顯是取用王自拍的影片再改作，公然使王的人格貶抑受侮辱。

台南地檢署依公然侮辱、違反個人資料法等罪嫌將曾提起公訴；台南地院審理時，曾承認犯行，不再辯解，法院認定事證明確，曾的犯行均堪認定，應依法論科。