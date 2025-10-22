快訊

豪雨釀災！台鐵平溪線路基掏空逾百公尺 「短時間難復駛」

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

他用AI程式惡搞朋友…男變女 上傳網路還在群組分享被告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曾姓男子使用王姓男友人的照片、影片以AI程式製作5段影片，並以女性化的歌曲氛圍塑造王，其中一段影片更將王轉化成女性，再上傳到網路，還在LINE朋友群組分享；王看到氣炸，要求下架刪除，曾不肯，王報警提告，台南地院依違反個資法判刑2月，宣告緩刑2年。

判決書指出，曾姓男子與王姓男子是朋友關係，曾今年2月9日晚間10時許，卻將王的照片、影片及名字作為素材，使用AI軟體生成照片，再剪輯成5段影片。

曾以女性化的歌曲氛圍塑造王姓友人，其中1片更將王的容貌以AI程式轉成女性，接續曾在台南市佳里區住家將影片上傳至YouTube頻道，並將網址分享至LINE群組公然散播；王看到後氣炸，認為名譽及個人資料遭受侵害，要求曾下架並刪除影片。

但曾姓男子拒絕，讓王忍無可忍，報警提告；檢方偵訊時，曾承認有使用王姓友人的照片製作「是你嗎」等影片上傳，但辯稱並沒有用王的照片轉成女性，因影片中人物是女性。

檢方認為，曾非法利用王的姓名、照片製作5段影片，雖然否認女性人物也是用王的照片，但兩相對照，除了面貌特徵女性化以外，其餘拍攝對象的容貌、神情、動作、角度均相同，認定曾明顯是取用王自拍的影片再改作，公然使王的人格貶抑受侮辱。

台南地檢署依公然侮辱、違反個人資料法等罪嫌將曾提起公訴；台南地院審理時，曾承認犯行，不再辯解，法院認定事證明確，曾的犯行均堪認定，應依法論科。

法院指出，曾姓男子一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之非公務機關非法利用個人資料罪處斷；審酌曾的年紀、素行、大學學歷、職業為作業員、未婚、不須扶養他人，以及已經與被害人調解成立並履行調解條件完畢，判刑2月，宣告緩刑2年。

曾姓男子使用王姓男友人的照片、影片以AI程式製作5段影片，並以女性化的歌曲氛圍塑造王，其中一段影片更將王轉化成女性，再上傳到網路，還在LINE朋友群組分享。示意圖／本報資料照片
曾姓男子使用王姓男友人的照片、影片以AI程式製作5段影片，並以女性化的歌曲氛圍塑造王，其中一段影片更將王轉化成女性，再上傳到網路，還在LINE朋友群組分享。示意圖／本報資料照片

影片 台南

延伸閱讀

免費課程、教育補助？台東教育處遭冒名詐騙已報案 籲民眾勿受騙

律師魏君婷被法官抓包「鑑證」助吸金 判刑1年10月獲緩刑定讞

海軍：鏡週刊指控大氣海洋局長 幾乎全數不實

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

相關新聞

他用AI程式惡搞朋友…男變女 上傳網路還在群組分享被告

曾姓男子使用王姓男友人的照片、影片以AI程式製作5段影片，並以女性化的歌曲氛圍塑造王，其中一段影片更將王轉化成女性，再上...

台南男酒駕騎車拒測挨罰18萬拒不繳納 執行署強制扣押存款

38歲黃姓男子2023年9月騎車酒駕，因拒測遭台南市交通局裁罰18萬元，還欠繳交通罰單14筆共1萬1700元，均逾期未繳...

全達收購彥陽科技案 董座洩露同學4人股票獲利40萬慘了

全球前十大大半導體代理商益登科技公司的子公司IC代理通路商彥陽科技，2021年一度傳出由聯發科電子零組件產品代理商全達公...

獨／南投仁愛鄉前鄉長吳文忠涉收回扣逾200萬 更一審今判18年6月

南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠涉嫌在任內為支應競選開銷、個人債務，從2018年起在採購案收受回扣，檢方依貪汙等罪起訴，一審認定...

人妻酒店狂歡…夫理論遭刺破心臟喪命 年輕男公關再判無期徒刑

在男性陪侍酒店擔任公關的男子吳禹劭前年與陳姓女客人飲酒同歡，因陳女的李姓丈夫上門理論，雙方爆發衝突，吳過程中持摺疊刀殺死...

前議長郭信良涉索賄二審今逆轉改判無罪 檢方研議是否上訴

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌以向佃西重劃案會長廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元遭台南地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。