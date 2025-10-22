黑幫企圖藉砸店在南投擴張勢力 檢警逮人起訴

紀姓幫派成員企圖在南投擴張勢力，藉小弟與人酒後糾紛，下令組織成員持棍棒、刀械砸店，南投警方依組織犯罪逮捕紀男及12名共犯，南投地檢署日前依組織犯罪等罪嫌提起公訴。

南投縣警察局刑事警察大隊今天向媒體說明，今年中發生一件聚眾鬥毆案，幕後有幫派勢力介入，隨即報請南投地方檢察署檢察官簡汝珊指揮偵辦，由刑警大隊偵二隊、南投分局、集集分局、少年警察隊等單位結合警政署刑事警察局第六大隊第二隊共組專案小組。

南投縣警察局刑警大隊表示，紀姓主嫌企圖在南投擴張幫派勢力，藉簡姓成員與他人酒後糾紛，透過通訊軟體下令組織成員持棍棒、刀械去砸店，企圖壯大組織聲勢，專案小組蒐證完備後，持拘票、搜索票同步收網，查獲紀姓主嫌及共犯13人到案。

警方同時查獲毒品大麻煙油、刀械、行動電話等相關證物，刑警大隊表示，全案依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法妨害秩序等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，紀姓主嫌經南投地方法院裁定羈押禁見，全案日前由南投地檢署偵結起訴。

警方同時發現，紀嫌以幫派保護、唱歌聚會，甚至分封地盤等吸引未成年人加入幫派，欲脫離者則以暴力威脅，警方將相關少年通報權責單位關懷輔導，並對於吸收少年犯案部分，除依組織犯罪偵辦，也依兒童及少年福利與權益保障法函請南投縣政府裁處。