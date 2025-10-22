台南男酒駕騎車拒測挨罰18萬拒不繳納 執行署強制扣押存款

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

38歲黃姓男子2023年9月騎車酒駕，因拒測遭台南市交通局裁罰18萬元，還欠繳交通罰單14筆共1萬1700元，均逾期未繳納；交通局將黃移送行政執行署台南分署強制執行，分署發現黃在銀行有存款可清償全部欠款，核發執行命令完成扣押，並解繳交通局。

台南分署指出，黃姓男子2023年9月在台南市佳里區佳西路騎車酒駕，遭佳里警分局攔查，因拒絕接受酒精濃度測試，警方開出拒測罰單，交通局裁處罰鍰18萬元，黃還積欠14筆交通罰單，總應繳納金額19萬1700元；因黃逾期遲未繳納，交通局今年5月移送執行署。

分署表示，執行人員收案後，發現黃有存款可供執行，核發執行命令扣押存款；經銀行回覆存款足供清償全部欠款，執行人員將扣得存款解繳交通局，清償全部欠款。

分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，請民眾切勿心存僥倖；提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強制執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

3黃姓男子騎車酒駕，因拒測遭台南市交通局裁罰18萬元，黃還欠繳交通罰單14筆共1萬1700元，均逾期未繳納，行政執行署台南分署強制執行。記者袁志豪／翻攝
台南 罰單 酒駕

