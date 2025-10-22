聽新聞
0:00 / 0:00
全達收購彥陽科技案 董座洩露同學4人股票獲利40萬慘了
全球前十大大半導體代理商益登科技公司的子公司IC代理通路商彥陽科技，2021年一度傳出由聯發科電子零組件產品代理商全達公司收購，彥陽負責人吳銘雄洩漏利多消息給同窗好友，酩陽實業董事任俊等4人涉買賣股票獲利共約40萬元，台北地檢署依內線交易罪起訴，考量自白、繳回犯罪所得，建請減輕刑。
起訴指出，全達公司是IC設計大廠聯發科技、美商微軟等國際大廠特定應用IC等電子零組件產品代理商，彥陽則是經營通訊類及多媒體業IC代理銷售，收購完成可增加網通資訊營運規模，為利多消息，全達、彥陽在2021年2月25日發布重訊，公布全達以每股12元收購彥陽普通股案，總收購上限1.27億餘元。
檢方調查，雖收購案破局，但當時彥陽負責人吳銘雄2021年2月4日簽署保密承諾書，保密承諾書內容與公開訊息一致。吳銘雄傳遞收購消息給大學同窗好友酩陽實業董事任俊，任俊再將消息透露給劉姓妻子，2021年2月農曆過年前，吳銘雄又透露消息給高中同窗好友李謙誠，李再告知兒子。
檢方追查，重大消息時間成立點在2021年2月4日，任等4人在限制交易期間買賣彥陽股票，任俊買進12張彥陽股票後賣出獲利4萬餘元，劉姓妻子買賣彥陽股票獲利18萬餘元，李謙誠父子買賣股票共獲利17萬餘元。檢方認定，任等4人涉證券交易法內線交易罪，依法起訴，考量均認罪繳回全部犯罪所得，建請減輕其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言