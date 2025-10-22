全達收購彥陽科技案 董座洩露同學4人股票獲利40萬慘了

全球前十大大半導體代理商益登科技公司的子公司IC代理通路商彥陽科技，2021年一度傳出由聯發科電子零組件產品代理商全達公司收購，彥陽負責人吳銘雄洩漏利多消息給同窗好友，酩陽實業董事任俊等4人涉買賣股票獲利共約40萬元，台北地檢署依內線交易罪起訴，考量自白、繳回犯罪所得，建請減輕刑。

起訴指出，全達公司是IC設計大廠聯發科技、美商微軟等國際大廠特定應用IC等電子零組件產品代理商，彥陽則是經營通訊類及多媒體業IC代理銷售，收購完成可增加網通資訊營運規模，為利多消息，全達、彥陽在2021年2月25日發布重訊，公布全達以每股12元收購彥陽普通股案，總收購上限1.27億餘元。

檢方調查，雖收購案破局，但當時彥陽負責人吳銘雄2021年2月4日簽署保密承諾書，保密承諾書內容與公開訊息一致。吳銘雄傳遞收購消息給大學同窗好友酩陽實業董事任俊，任俊再將消息透露給劉姓妻子，2021年2月農曆過年前，吳銘雄又透露消息給高中同窗好友李謙誠，李再告知兒子。