快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

前通霄鎮長陳漢志採購標案涉貪污 12罪判49年8月

中央社／ 苗栗縣22日電

前苗栗縣通霄鎮長陳漢志因太陽光電招租案收賄百餘萬元，更一審判刑10年；檢調另查出陳漢志於多項工程、活動採購標案收受回扣逾百萬元，再被判刑12罪共計49年8月。

無黨籍陳漢志於民國107年底當選第18屆通霄鎮長，110年9月因處理太陽光電設備招租案涉向廠商收賄新台幣107萬元，經苗栗地檢署依貪污罪起訴，更一審判刑10年，案件仍在上訴。

檢調另查出，陳漢志任鎮長期間，透過時任機要秘書陳志豪及聘任鎮務顧問黃晏樂擔任白手套，就鎮公所多件工程採購標案，在投標前或得標後，向廠商索討得標金額10%至15%不等回扣，犯罪所得共計逾百萬元，苗栗地檢署113年底依涉犯貪污治罪條例起訴陳漢志等人。

案經苗栗地方法院審理，今年9月25日宣判。判決書指出，陳漢志上任後，向工程顧問公司林姓負責人、趙姓、吳姓土木包工業者等人表明，如有意願參與公所工程競標，須按標案得標金額或標案獲利情形收取回扣，雙方合意並於案件得標後交付賄賂。

根據判決書記載犯罪事實，收受賄賂案件包含通霄鎮路面申挖復舊、鄉道養護、台61線白沙屯交流道綠美化、道路反射鏡設施維護、治山防災、社區安全基礎設施、水土保持、通霄鎮納骨堂內裝、改善公廁推動計畫等多項工程規劃設計及監造案。

此外，通霄鎮公所108年辦理白沙屯拱天宮媽祖徒步進香民俗文化活動，陳漢志透過陳志豪向陳姓友人邀標，並合意按採購案對價期約賄賂，然開標結果，由另一家行銷公司取得優先議價權，陳漢志除透過陳志豪向得標郭姓業者索賄12萬元，再以配合白沙屯進香活動，推出「108年度春季農特產品宣導活動」讓陳姓友人得標並期約賄賂。

法院審酌陳漢志身處高位，竟貪圖不法利益，罔顧選民付託，敗壞官箴，嚴重損傷國民對於公務員公正、廉潔執行職務信賴，合計收受賄賂共計133萬733元，依犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪共12罪，各處有期徒刑4年到4年半不等刑期，合計49年8月。全案可上訴。

回扣 白沙屯 貪污

延伸閱讀

獨／南投仁愛鄉前鄉長吳文忠涉收回扣逾200萬 更一審今判18年6月

台南奪陸軍66億標案

頭份市新興國小周邊道路人行道不友善 縣府規畫3800萬元工程改善

涉駭央廣廠商曾取得標案 議員憂市府機敏資料流出

相關新聞

獨／南投仁愛鄉前鄉長吳文忠涉收回扣逾200萬 更一審今判18年6月

南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠涉嫌在任內為支應競選開銷、個人債務，從2018年起在採購案收受回扣，檢方依貪汙等罪起訴，一審認定...

前議長郭信良涉索賄二審今逆轉改判無罪 檢方研議是否上訴

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌以向佃西重劃案會長廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元遭台南地檢署...

判13年大逆轉變無罪！遭控索賄1300萬 郭信良回應8個字

台南市議會前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，全案一審判刑13年，二審台南高分院今撤銷改判無罪，他...

他用AI程式惡搞朋友...男變女 上傳網路還在群組分享被告

曾姓男子使用王姓男友人的照片、影片以AI程式製作5段影片，並以女性化的歌曲氛圍塑造王，其中一段影片更將王轉化成女性，再上...

台南男酒駕騎車拒測挨罰18萬拒不繳納 執行署強制扣押存款

38歲黃姓男子2023年9月騎車酒駕，因拒測遭台南市交通局裁罰18萬元，還欠繳交通罰單14筆共1萬1700元，均逾期未繳...

全達收購彥陽科技案 董座洩露同學4人股票獲利40萬慘了

全球前十大大半導體代理商益登科技公司的子公司IC代理通路商彥陽科技，2021年一度傳出由聯發科電子零組件產品代理商全達公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。