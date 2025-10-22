快訊

獨／南投仁愛鄉前鄉長吳文忠涉收回扣逾200萬 更一審今判18年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠涉嫌在任內為支應競選開銷、個人債務，從2018年起在採購案收受回扣，檢方依貪汙等罪起訴，一審認定吳涉犯收受工程回扣等罪，有16次犯行，貪汙238萬餘元，判刑18年6月、褫奪公權5年，二審仍認定有16次犯行，貪汙金額為223萬餘元，判刑18年10月、褫奪公權5年，最高法院去年發回後，更一審今宣判，駁回上訴，維持一審認定。

檢方調查，吳文忠在2018年8月28日以無黨籍身分，參選第18屆仁愛鄉長候選人，同年11月底當選，吳為支應龐大競選經費開銷、個人債務，與姪子張宏義，以及吳擔任代表會主席時的司機杜品宏，向有意承攬該鄉工程的廠商施姓廠商及李姓會計，期約選前每交付100萬元賄款，吳當選後可獲得分配該公所2000萬元額度的工程，以此方式在2018年間，陸續索取600萬元賄款。

吳文忠當選鄉長後，除依約定分配標案給施姓廠商外，為貪圖索取工程回扣以弭平選舉期間的財務缺口，又指使白手套杜品宏及施詎勝，代表吳文忠出面，以夥同廠商圍標或要求該公所公務員，配合指定小型工廠商的方式，支配該公所各類標案，向得標廠商收取標案金額5％至15％不等回扣。

吳文忠見有廠商於前鄉長任內已完工，但尚未撥款的工程亟需請領工程款周轉，又向廠商收取5％的賄賂，作為核撥工程款代價。白手套杜品宏同為營造工程廠商，也獲分配承攬該公所發包的10萬元以下的小型工程，交付10％回扣予吳文忠。

檢方認定，吳文忠從2018年12月25日上任仁愛鄉鄉長短短數月間，涉貪採購案件達54件，收受回扣金額約逾827萬元，依貪汙治罪條例等罪起訴吳文忠等人。

一、二審審理時，都認定吳文忠涉犯收受工程回扣等罪，有16次犯行，但對於不法犯罪所得的認定略有差異，一審認定犯罪所得有238萬餘元、二審則認定有223萬餘元，一審判吳18年6月、褫奪公權5年，二審則判判刑18年10月、褫奪公權5年。

全案由最高法院在去年發回台中高分院更一審後，今天審結宣判。

南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠被控在任時收取回扣，更一審今宣判。圖／本報資料照
回扣 鄉長 貪汙

