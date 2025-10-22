快訊

人妻酒店狂歡…夫理論遭刺破心臟喪命 年輕男公關再判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

在男性陪侍酒店擔任公關的男子吳禹劭前年與陳姓女客人飲酒同歡，因陳女的李姓丈夫上門理論，雙方爆發衝突，吳過程中持摺疊刀殺死李，被依依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判吳無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

吳禹劭在「男模會館」擔任陪侍與陳女相識。吳2023年11月15日上午4時，應約赴台北市中山區「特蘭斯酒店」4樓包廂陪侍陳女；李輾轉知悉妻子在包廂內與他人同歡，邀集友人一同前往欲將陳女帶離爆衝突。

吳禹劭過程中自右後方褲袋內取出隨身攜帶的折疊刀朝李左上臂處捅刺2下，李離開現場，吳禹劭仍追打李至5樓大廳。

吳在毆打過程中，情緒愈加憤恨，持折疊刀朝李的胸背處捅刺3次、腿腳部捅刺3次，李因受數次攻擊，在酒店5樓大廳倒地不起，經送往馬偕紀念醫院急救，仍因心臟破裂、出血性休克，於同日上午6時42分宣告急救無效死亡。

台北地方法院國民法官法庭一審認為，吳禹劭雖主張自首，但吳於員警到達後雖有交付凶刀，仍與自首要件不符，審酌吳與被害人無個人恩怨糾葛，僅是情感因素等微末事由而殺人，另於鬥毆過程中持折疊刀朝要害捅刺，犯案手法凶殘，惡性重大，判吳無期徒刑。

案件上訴，高院二審認為一審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，維持一審判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳禹劭。記者林孟潔／翻攝
吳禹劭。記者林孟潔／翻攝

國民法官 酒店 殺人

