前議長郭信良涉索賄二審今逆轉改判無罪 檢方研議是否上訴

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌以向佃西重劃案會長廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元遭台南地檢署起訴，一審分別將郭、高判刑13年、9年、廖免刑；高等法院台南分院今天撤銷一審判決，改判3人無罪，檢方表示，將研議是否提出上訴。

對於今天二審判決出現大逆轉，台南地檢署表示，會與高等檢察署台南分檢密切聯繫後續的上訴問題，至於是否上訴三審尊重高分檢的權限；台南高分檢指出，待收受判決書後會研議是否提出上訴。

台南地檢署2023年9月起訴指出，郭信良於2021年在職期間，介入安南區佃西自辦市地重劃，郭被控與高進見合謀，向工程顧問公司業者、重劃會會長廖堅志收賄1300萬元；台南地院去年11月判決郭犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年、褫奪公權8年。

判決指出，台南市第127期佃西自辦市地重劃案於2019、2020年重劃期間，高進見向廖堅志表示欲預購抵費地；郭、高與地方人士蔡連博（另案偵辦）2021年6月先後與廖會面，郭要求廖應給付高先前口頭答應預購抵費地出售可得利潤1300萬元，廖考量可請託郭向都發局及地政局請託或施壓應允。

廖分別於6月9日、9月8日交付500萬元、800萬元予高，之後請託郭憑藉其議長的影響力，就佃西段1274等地號土地暫緩登記部分，向都發局及地政局承辦人員請託、施壓，使該土地於「變更台南市安南區細部計畫案」於2022年10月17日發布生效前，提早於同年5月23日完成土地登記。

橋頭地檢署2023年5月3日對廖執行另案搜索，郭、高因恐收賄犯行曝光，高委由郭服務處黃姓助理製作高等5人合資購買抵費地不成，而分得地主給付1300萬元和解金的契約書，高教唆4人日後接受調查時須表示有集資買地及收受所分配和解金，導致4人遭偽證罪起訴，一審均認罪。