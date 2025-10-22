搬家未通報錯失教召2次 新竹地院依妨害兵役罪判2月

新竹魏姓男子是新竹後備指揮部列管的後備軍人，三年前因搬家而未收到教育召集令，遭移送偵辦，因罪嫌不足不起訴。去年指揮部再度寄發教召令，魏男仍未申報遷移地，導致未收到且未參加教召，新竹地院依違反妨害兵役罪判2月，全案可上訴。

判決書指出，魏男是新竹後備指揮部列管的後備軍人，已遷出並搬離原戶籍地，且原戶籍地的家人亦已遷出並搬離，新竹後備指揮部所022年2月23日寄發2教育召集令，無法送達魏男原設籍戶籍地，魏男遭新竹後備指揮部移送偵辦，因罪嫌不足，為不起訴處分。

魏男經此一案後，明知其為國家後備軍人，如未實際居住在戶籍地，應隨時申報更正，以免國軍相關召集通知無從送達，竟意圖避免召集，不依規定申報遷移地，新竹後備指揮部於2024年5月6日寄發教育召集令，因魏男戶籍地在戶政事務所而送達未果，且魏男亦未參加教育召集。