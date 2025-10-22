快訊

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

聽新聞
0:00 / 0:00

搬家未通報錯失教召2次 新竹地院依妨害兵役罪判2月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹魏姓男子是新竹後備指揮部列管的後備軍人，三年前因搬家而未收到教育召集令，遭移送偵辦，因罪嫌不足不起訴。去年指揮部再度寄發教召令，魏男仍未申報遷移地，導致未收到且未參加教召，新竹地院依違反妨害兵役罪判2月，全案可上訴。

判決書指出，魏男是新竹後備指揮部列管的後備軍人，已遷出並搬離原戶籍地，且原戶籍地的家人亦已遷出並搬離，新竹後備指揮部所022年2月23日寄發2教育召集令，無法送達魏男原設籍戶籍地，魏男遭新竹後備指揮部移送偵辦，因罪嫌不足，為不起訴處分。

魏男經此一案後，明知其為國家後備軍人，如未實際居住在戶籍地，應隨時申報更正，以免國軍相關召集通知無從送達，竟意圖避免召集，不依規定申報遷移地，新竹後備指揮部於2024年5月6日寄發教育召集令，因魏男戶籍地在戶政事務所而送達未果，且魏男亦未參加教育召集。

新竹地方法院認為魏男意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報，致使教育召集令無法送達，依違反妨害兵役治罪條例，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。　　

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 戶籍 教育召集令

延伸閱讀

56不能亡！藝人閃兵話題燒 網友激讚5566早服完兵役：真的是清流

閃兵集團不僅陳柏霖、修杰楷等人？ 北市證實10多名疑高血壓逃兵

派翠克小平頭現身金鐘被問「要去當兵？」 早服完兵役是「公益大使團」

地方役政單位不解閃兵資料如何造假 傳內政部擬加嚴體位判定

相關新聞

人妻酒店狂歡…夫理論遭刺破心臟喪命 年輕男公關再判無期徒刑

在男性陪侍酒店擔任公關的男子吳禹劭前年與陳姓女客人飲酒同歡，因陳女的李姓丈夫上門理論，雙方爆發衝突，吳過程中持摺疊刀殺死...

前議長郭信良涉索賄二審今逆轉改判無罪 檢方研議是否上訴

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌以向佃西重劃案會長廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元遭台南地檢署...

判13年大逆轉變無罪！遭控索賄1300萬 郭信良回應8個字

台南市議會前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，全案一審判刑13年，二審台南高分院今撤銷改判無罪，他...

搬家未通報錯失教召2次 新竹地院依妨害兵役罪判2月

新竹魏姓男子是新竹後備指揮部列管的後備軍人，三年前因搬家而未收到教育召集令，遭移送偵辦，因罪嫌不足不起訴。去年指揮部再度...

台中軍人隔天就退伍…慘遭同袍脫褲、痛毆左眼 連眼鏡都打斷

黃姓、洪姓男子今年在台中竹仔坑營區服役時，因陳姓同袍隔天就要退伍，2人要求看他的退伍令被拒絕，竟合力架住陳又脫他褲子，洪...

屏東縣酒駕車禍釀6死296傷比去年增 警27日起祭專案

屏東縣警局交通隊統計發現，今年至10月15日酒駕車禍死亡6件，受傷296件，跟去年同期相比增加，去年同期死亡5件、受傷2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。