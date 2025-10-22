台中軍人隔天就退伍…慘遭同袍脫褲、痛毆左眼 連眼鏡都打斷

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓、洪姓男子今年在台中竹仔坑營區服役時，因陳姓同袍隔天就要退伍，2人要求看他的退伍令被拒絕，竟合力架住陳又脫他褲子，洪甚至和陳爆發拉扯，衝上前痛毆其左眼1拳連眼鏡都打斷；法院以2人不顧同袍情誼，考量調解成立，依強制、傷害罪各判5月、6月，可上訴。

檢警調查，黃男、洪男今年4月2日在台中竹仔坑營區服役時，得知陳姓同袍明天就要退伍，下午4點多要求陳交付退伍令給他們看遭拒，黃、洪竟然不讓對方離開，黃還用右手勾住其脖子架住並順手取走退伍令。

洪男再從後方脫下陳的褲子，陳不甘受辱與洪男爆發拉扯，經現場其他同袍制止將2人分開，未料洪仍心有不甘，又衝上前出拳痛毆陳的左眼，釀其左眼受傷、眼周挫傷，連眼鏡也斷裂，陳向憲兵隊報案提告。

檢方訊時，黃、洪均坦承，陳也指證歷歷、提出驗傷等佐證，並有在場其他軍人目睹作證，檢方偵結依妨害自由、傷害等罪嫌將2人向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，黃、洪不顧同袍情誼，又不尊重陳的自主權妨害自由、取走退伍令，洪男更不知收斂還痛毆對方成傷，造成陳男身心痛苦。

中院考量，黃、洪犯後坦承，均和陳調解成立、陸續補償，可見均有悔意，依強制罪判黃男5月，依強制罪、傷害罪，判洪男5月、2月，2罪應執行6月，2人均得易科罰金、均緩刑2年。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

