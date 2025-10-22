屏東縣酒駕車禍釀6死296傷比去年增 警27日起祭專案
屏東縣警局交通隊統計發現，今年至10月15日酒駕車禍死亡6件，受傷296件，跟去年同期相比增加，去年同期死亡5件、受傷293件。警方從10月27日起啟動取締酒後駕車專案勤務，針對夜間聚飲場所、假日深夜時段與易肇事路段，全面強化巡邏與攔檢勤務。
交通隊表示，要求各分局依轄區特性滾動式調整，確保高風險時段與熱點區域均能落實執法不中斷、不留死角，提升見警率與即時處置。
警方指出，今年1月至10月15日，屏東縣因酒後駕車導致交通事故，死亡6件、受傷296件，相較於去年同期略增，去年死亡5件、受傷293件，整體數據顯示，酒駕仍是交通事故主要肇因之一。
警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，酒測值超標者依法受罰，機車駕駛人處1萬5000元至9萬元罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元至12萬元罰鍰，並吊扣駕照1至2年；再犯者罰鍰將遞增至9萬或12萬元，累犯者加罰9萬元。若拒絕接受酒測，18萬元罰鍰、吊銷駕照及車輛移置保管等處分。最嚴重者，若因酒駕肇事造成他人重傷或死亡，將被吊銷駕照並終身不得再考領，後果極為嚴重。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
