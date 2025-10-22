台中清潔工抱走富婆保險箱 破壞開箱分贓1267萬下場出爐

台中市楊姓男子到1名位於大里區的女子家當清潔工，見其富裕，竟潛入抱走放有1267多萬元現金、黃金及鑽石的保險箱，和羅姓同夥破壞，敲開分贓，所幸檢警2天內逮人，查扣、發還大部分財物。法院依侵入住宅竊盜罪各判楊、羅有期徒刑3年4月、3年，可上訴。

檢警調查，楊男在女雇主大里區德芳南一街住處擔任清潔工，得知老闆家境富裕竟找來羅姓同夥共謀行竊，今年8月3日凌晨1點多楊先獨自潛入雇主家躲藏，直至上午11點多全家人出門，楊再搬走2樓的保險箱。

檢警查出，該保險箱內包括現金1267萬6100元、珠寶、金飾、地契權狀及支票，楊整個搬走搭電梯到地下室與羅男會合，一路跑到南投草屯匝道口附近商討要如何破壞保險箱，最後再到彰化溪湖1處汽車旅館內，持切割機、電鑽及鐵鎚敲開分贓。

楊男拿了1000萬元及其他財物，並將200萬元分給羅男，2人得走再分頭逃逸；檢警8月5日持搜索票在台南歸仁區抓到2人，在楊及其車上查扣鑽石、黃金，及現金1200多萬元。

台中地院審理時，楊、羅均坦承不諱，與被害女雇主證詞相符，並有扣案贓物、相關調查可佐。

中院審酌，楊、羅利用到女子家打掃機會得知其家境富裕，且各自有毒品等多項前科，犯後雖坦承但沒和被害人達成調解，態度普通，且本案釀遭竊財物高達1200萬元，若非檢警即時尋獲查扣，恐損失慘重，各依侵入住宅竊盜罪3年4月、3年。