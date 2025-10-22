台東知名星級酒店撿到房客隨身包 員工起貪念據為己有送法辦

台東縣一名星級酒店員工孫姓男子（45歲）因涉嫌在工作場所行李房內竊取房客遺失財物，日前被警方偵辦移送地檢署，檢察官認為案情清楚，將依簡易判決程序處理。

據警方調查，這起竊盜案發生於今年1月31日22時36分許，孫姓員工在某知名星級酒店服務中心行李房內，見房客遺失、由酒店同事拾獲的黑色隨身包，包內含錢包、悠遊卡、學生證及現金新台幣2萬元，遂將財物取走。房客後來發現隨身包內物品不翼而飛，立即報警。

經警方詢問，孫男坦承犯行，並由監視器錄影畫面、酒店員工及櫃檯人員證述等證據佐證。警方指出，此案屬典型「監守自盜」情節，涉及刑法第320條第1項竊盜罪。

檢方表示，因贓物已返還被害人，依刑法第38條之1第5項規定，不另聲請沒收。案件已偵查終結，將依簡易判決程序送法院裁定。