竹縣湖口火警釀消防分隊長殉職 越籍移工遭控抽菸引火…證據不足判無罪
新竹縣湖口鄉民宅前年12月發生火警，新工消防分隊長游尚樺入內搜救時不幸殉職，檢方認定3名逾期居留越籍外勞未確實熄滅菸蒂而引發火勢，依過失致死罪嫌起訴。新竹地院審理則認為，檢方的證據無從證實被告等人於火災發生前確有在附近抽菸，諭知無罪。
檢方起訴指控，黎文潘與武世力（通緝中）及陳國全（檢察官另案偵辦）均為逾期居留越南籍勞工，雇主向阮女承租湖口鄉房屋，前年12月28日7時35分許，隨意在沙發附近抽菸，且未確實熄滅菸蒂，引燃發生火災，致生公共危險。
新竹縣消防隊第三大隊新工分隊接獲報案，7時45分時游尚樺部署水線著裝入室，至房屋2樓其他違法隔間進行搜索，7時57分許使用無線電發出「空間迷航」訊號，其他隊員立即展開搜救，然因游尚樺所戴氧氣面罩用罄，游自行脫掉面罩後，因吸入過多濃煙致當場昏迷倒地。經送醫院急救後，仍因吸入性嗆傷合併急性呼吸衰竭而死亡。檢方依失火燒燬住宅、建築物等以外之物及過失致死罪嫌起訴黎男。
黎男辯稱，平時在2樓客廳抽菸，並非在起火點、2樓木質樓梯下方的沙發抽菸，且當天早上還在睡覺，「我被別人叫醒時聽說失火了，我才知道發生火災」。
法官調查，火勢係由起居室沙發附近經起居室西側開口走道朝客廳延燒，起火處應在起居室沙發附近，並非黎男的抽菸地點，檢察官仍應舉證證明被告確有於案發前「在起居室沙發附近抽菸後未妥善熄滅菸蒂」的具體失火行為。而同案被告武世力或陳國全，均未親自看到被告於案發當日早上在起居室沙發附近抽菸。
此外，房屋2樓客廳及後陽台所發現垃圾桶內均留有使用過菸蒂，客廳茶几上擺放切割過鋁罐內亦裝有菸蒂等節，可見被告等人習慣將菸蒂丟棄在自製菸灰缸內；反觀現場勘查人員並未在起居室內發現遺留使用過的菸頭，亦未具體註明起居室沙發附近西側地上，擺放切割過鋁罐內裝有菸蒂，無從證實被告等人於火災發生前，確有在起居室沙發附近抽菸。
合議庭認為，檢方所舉各項證據，僅能證明被告平時有在2樓室內抽菸生活習慣，不足以證明被告確於案發前「在起居室沙發附近抽菸後未確實熄滅菸蒂」肇生火災，縱然火災搜救過程中不幸發生被害人殉職憾事，檢方的證據客觀上仍無法證明被告犯罪，因此諭知黎男無罪。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
