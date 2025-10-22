死者母也求情 9年前丟包急診室命案…他認「打幾下判10年」不公平

大貨車司機呂理城2016年因友人劉展驛（通緝中）遭男子許明賓設局，被擄勒贖175萬元，劉找呂等人報復要讓許「斷手斷腳」，卻下手過重，許被丟包急診室後重傷死亡。呂落網交保，憂遭栽贓而潛逃，今年因家變而返國就審，桃園地院依重傷害致人於死罪判他10年徒刑。呂上訴，台灣高等法院昨開庭，死者母親替呂求情，盼法官「網開一面」。

許明賓的雙親離異，他跟著父親住，生母在兒子死後提民事訴訟求償，她表示「想知道兒子是怎麼死的」，並認為呂理城「有誠意」。

檢方起訴指出，劉展驛為報復2016年間遭許明賓設局、勒贖，指示同樣在逃的李承維糾集被告呂理城（38歲）、李宗翰等7人（已判決定讞）及綽號「臭臭」的成年男子策畫教訓。

2016年12月18日，他們在桃園市平鎮區某律師事務所綑綁許明賓，帶往蘆竹一處貨櫃屋。許被拘禁期間，遭人以徒手、鋁棒、石塊、銳器猛烈毆打，劉展驛19日凌晨1點才指示將奄奄一息的許送醫，許到院時已無呼吸心跳，施救仍不治。

桃園地院審理時，呂理城承認剝奪行動自由及傷害犯行，但否認重傷害致人於死，強調「與許明賓無任何仇恨」、「只有徒手傷害」。

一審依據共犯證詞，認為呂理城與共犯李宗翰（12年徒刑）等人事先謀議教訓許明賓，於許遭拘禁期間，也有參與毆打，且當時在場眾人都有「不可以打頭、175萬買雙手雙腳」的共識，呂確實有重傷害的犯意與行為。呂明知傷害的行為可能造成死亡結果，他還是做了，一審認為罪責應加重。

檢方原本指控呂理城犯殺人罪，一審考量攻擊部位主要集中在四肢，非致命部位，被告之一的黃少維曾對許施以CPR急救，顯示並非有意致死，且劉展驛也指示將許送醫，有救治意圖，因此變更起訴法條，改以重傷害致人於死罪論處。

呂自認為只有「徒手打幾下」，且在劉展驛現身後就沒再出手，一審卻認為他持續毆打害死人，判他10年徒刑並不合理，因此上訴。

高院昨開庭時，呂理城否認重傷害致死的指控，認為量刑應該有區別。呂說，他不認識死者，案發當時是因朋友找他幫忙開車，隱約知道有人有糾紛，但一群人中他只認識3個人。

法官詢問為何要打許明賓？呂說「大家說『就是他』」，便將許帶至貨櫃屋，並捆綁、蒙眼，他後來外出買東西就未再返回。法官問「有沒有看到許明賓被打？」呂則吞吞吐吐，並聲請傳3名證人。