阿兵哥變造診斷證明想請假 法官這樣判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓男子去年初在砲兵21指揮部砲兵營擔服4個月的軍事訓練役，卻在離退伍只剩37天收假前，透過LINE傳送變造診斷證明請假，當場遭連上長官識破，延後2小時歸營仍遭送辦，桃園地院審理後，依意圖免除職役偽為疾病未遂罪判刑6月，可上訴。

犯罪事實指出，現年25歲陳姓男子2024年間在陸軍第六軍團砲兵第21指揮部砲兵第三營第二連是4個月的軍事訓練役士兵。同年3月8日中午12時起開始放假，期間因不願返回位在桃園市平鎮區龍陵營區擔服職役，竟為了逃避服兵役，動歪腦筋，假裝自己生病。

去年3月10日晚間6時30分，距離收假前2小時，先以LINE通訊軟體向營區內留守吳姓班長謊稱自己有發燒、流鼻水等症狀後，接著拜託不詳身分之人，使用手機修圖軟體，將他同年1月21日在桃園區中正路全家親子診所取得的診斷證明書，在「應診日期」及「開具證明日期」，由「2024年1月21日」變造為「2024年3月10日」。

隨後，陳男收到變造後的診斷證明截圖照片，立刻轉傳給營區內的吳姓班長，企圖假裝自己罹患發燒、流鼻水等疾病，藉此逃避服兵役。這行為不只影響部隊對士兵請假的管理制度，也損害全家親子診所診斷證明的可信度。

然而，連上黃姓長官檢視診斷證明書內容時，察覺有異，於是向陳男質疑所提供的照片是假的，陳男才坦承自己拿竄改後的診斷證明書請假，並在連上另名彭姓長官要求下，當晚10時30分回到位於平鎮的部隊，假生病真請假行為未遂。

法官審酌，陳男於服役期間未遵守軍紀，意圖以變造診斷證明書的電磁紀錄向部隊請假以逃避職役，行為影響部隊戰力整備。然而，考量他犯後立刻坦承犯行並返回部隊，且在偵查及審判過程中態度尚佳，綜合他的智識程度與家庭經濟狀況，最終量處適當刑罰。

桃園陳男去年初在陸軍六軍團砲兵第21指揮部砲兵營服軍事役，放假不想歸營竟變造先前的診斷證明書請假，遭部隊長官當場識破，乖乖回營仍遭送辦，桃園地院依意圖免除職役偽為疾病未遂罪，判6月刑，可上訴。圖／擷取自Google Map
桃園地院

