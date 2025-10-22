聽新聞
台銀襄理盜賣公債 逃亡25年獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台灣銀行松江分行前襄理陳守樸涉盜賣十點二億元公債，為我國史上金額最高的銀行員監守自盜案，台北地檢署依貪汙、侵占罪嫌通緝；陳潛逃大陸後曾被懷疑「詐死」，廿五年來行蹤成謎，生死、盜賣金流成懸案。檢方因追訴權時效完成，本月廿日給予陳不起訴處分。

檢調追查，陳守樸二○○○年一月擔任台銀松江分行出納科長，利用負責金庫保管品存放業務，涉侵占中興票券託管的「中央政府重大建設公債甲類第七期債票」三○九張，面額達十一億七千多萬元。

同年二月，中興票券通知分行三十張五百萬元債券轉為抵押擔保品，陳為掩飾罪行，臨時銷假上班，交出三十張五百萬公債，其餘二七九張、價值十億二五九○萬元公債涉盜賣未歸還。

檢方查出，陳守樸涉勾結中陸公司負責人林潮裕，二○○○年二月起以債券附買回方式轉匯資金三億五千五百萬元，金流疑流向美國與大陸。直至同年五月，台銀年度稽核檢查松江分行時發現公債短少，懷疑陳涉案，陳則涉攜三百萬元現金搭機逃往大陸，從此下落不明。陳的妻子聲稱，接獲丈夫在大陸車禍死亡通知，準備前往大陸處理後事，但在機場被攔下。

調查局追查，陳守樸曾在大陸安徽省銅陵縣經營「艾瑪油品」公司，疑藉此洗錢後轉赴美國，檢方後續偵辦林潮裕、及洗錢林慶順。

陳守樸當年身為公銀銀行員為公務員身分，北檢二○○○年依貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪、侵占罪嫌通緝，調查局將陳列為外逃通緝犯公布照片緝捕，但廿五年來毫無所獲。

