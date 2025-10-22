巴西外交官墜樓案 上司涉偽造文書起訴

我國駐巴西聖保羅辦事處王姓外交官墜樓身亡，遺孀質疑他生前遭職場霸凌，且與官邸修繕費相關；台北地檢署調查，前辦事處長馮光中、前副領事楊正源在職務宿舍修繕案程序失當，但難認涉貪汙圖利，昨依偽造文書罪嫌起訴二人。

起訴指出，巴西聖保羅辦事處職務宿舍修繕設計監造案，二○二一年一月公開招標，預算新台幣九十九萬元，無廠商投標而流標，馮光中與劉姓設計師事先商議設計，翌月馮、楊明知劉未依招標文件要求檢附投標文件，涉虛偽填載開標、審標等不實內容，以九十八萬元（十八萬巴西幣）決標。

檢方查出，劉姓廠商得標後，馮指示楊辦理招標，以最低標方式決標，卻無人投標，指示楊改採流標限制性招標，預算金額為新台幣九三四萬二千元，馮、楊涉虛偽填載不實內容使廠商得標，並陳報不實公文書給外交部。

馮光中否認貪汙圖利，稱職務宿舍購入三十多年從來沒修繕、漏水嚴重，無法發揮官邸交際、推動業務功能，自承工程專業不足，透過僑界找設計師和廠商，且為防止「工程蟑螂」加入，廠商嚴格限制，維護工程品質。

北檢認為，馮、楊因職務宿舍老舊有維修需求委請當地華裔設計師、廠商負責標案，雖未落實政府採購法招標、審標、決標程序，固然失當，但難認貪汙圖利，也無故意退還履約保證金給廠商；修繕案報價是否逾越合理利潤，經函詢行政院公共工程委員會鑑定，因外交部提供的相關卷證資料不足，無法進行判斷，難出具鑑定意見。

王姓外交官遺孀指控馮光中涉向同事稱王赴任後未向馮報到「明顯違法」，又在聖保羅當地警局製作筆錄時直指王男在台灣三家醫院治療等語，涉嫌誹謗，北檢認為犯罪嫌疑不足不起訴。