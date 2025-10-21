快訊

男大生註冊虛擬幣帳戶賺5千 害人損失百萬被判刑得賠41萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

19歲邱姓男大生因想投資虛擬貨幣，看到網路廣告說註冊虛擬貨幣帳戶即能獲5千元獎金，不僅註冊，還提供帳戶給對方，詐騙集團卻用他的帳戶騙了3人共匯入百萬元，彰化地方法院依洗錢罪將他判刑4月，併科罰金3萬元，因已與被害人和解，需賠償41萬元，因此緩刑4年。

判決書指出，邱姓男大生去年11月在網路看到投資虛擬貨幣的廣告很心動，即加入LINE群，詐團成員遊說他先註冊虛擬貨幣帳戶，即可獲5千元獎金，詐團說要幫他「先把5000獎勵金申請下來」，後來他也拿到5千元，詐團又要他提供自己的銀行帳戶，說要測試金流，並要他給網銀帳密，表示測試完，帳戶才能買虛擬貨幣。

詐團拿到邱男提供的網銀帳密後，即用來詐騙，另3名被害人也被以「假投資」手法詐騙，在去年11月、12月間分別匯入50萬、48萬多、15萬元不等金額到邱男帳戶後，再被詐團提領光。

雖邱男否認有幫助詐欺、洗錢，表示自己拿到的5千元對方說是投資虛擬幣註冊後的獎勵金。

但法官認為，政府一再宣導不得將個人金融帳戶交付給不詳人，以免成為詐騙集團使用的人頭帳戶，但邱男仍將帳戶交給他們換取獎勵金，而造成被害人損失。不過考量邱男年僅19歲，又是在學學生，尚有學貸須償，且與3名被害人調解成功，需賠償41萬元，因此將他判刑4月，得易科罰金，併科罰金3萬元。

一名19歲男大生因想投資虛擬貨幣，提供帳戶給詐團，害人損失百萬元，被判刑，還需賠償41萬元。記者林宛諭／攝影
一名19歲男大生因想投資虛擬貨幣，提供帳戶給詐團，害人損失百萬元，被判刑，還需賠償41萬元。記者林宛諭／攝影

帳戶 虛擬貨幣 詐騙集團

