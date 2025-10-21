聽新聞
0:00 / 0:00
男大生註冊虛擬幣帳戶賺5千 害人損失百萬被判刑得賠41萬
19歲邱姓男大生因想投資虛擬貨幣，看到網路廣告說註冊虛擬貨幣帳戶即能獲5千元獎金，不僅註冊，還提供帳戶給對方，詐騙集團卻用他的帳戶騙了3人共匯入百萬元，彰化地方法院依洗錢罪將他判刑4月，併科罰金3萬元，因已與被害人和解，需賠償41萬元，因此緩刑4年。
判決書指出，邱姓男大生去年11月在網路看到投資虛擬貨幣的廣告很心動，即加入LINE群，詐團成員遊說他先註冊虛擬貨幣帳戶，即可獲5千元獎金，詐團說要幫他「先把5000獎勵金申請下來」，後來他也拿到5千元，詐團又要他提供自己的銀行帳戶，說要測試金流，並要他給網銀帳密，表示測試完，帳戶才能買虛擬貨幣。
詐團拿到邱男提供的網銀帳密後，即用來詐騙，另3名被害人也被以「假投資」手法詐騙，在去年11月、12月間分別匯入50萬、48萬多、15萬元不等金額到邱男帳戶後，再被詐團提領光。
雖邱男否認有幫助詐欺、洗錢，表示自己拿到的5千元對方說是投資虛擬幣註冊後的獎勵金。
但法官認為，政府一再宣導不得將個人金融帳戶交付給不詳人，以免成為詐騙集團使用的人頭帳戶，但邱男仍將帳戶交給他們換取獎勵金，而造成被害人損失。不過考量邱男年僅19歲，又是在學學生，尚有學貸須償，且與3名被害人調解成功，需賠償41萬元，因此將他判刑4月，得易科罰金，併科罰金3萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言