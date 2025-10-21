吳諭非「超思蛋案」獲利6080萬有雙重國籍 再限境8月接受科技監控

檢調偵辦超思、亮采進口雞蛋案今年8月依詐欺等罪起訴超思負責人秦語喬，秦的女兒吳諭非、時任畜產會專員吳俊達；吳女限制出境處分將屆，台北地院合議庭裁定吳女11月1日起延長限制出境、出海8月，至2026年6月30日止接受科技設備監控。

吳諭非主張，她雖有外國國籍，但主動返台協助調查，檢察官已偵結完畢，沒有規避偵訊或審判的意圖，沒有延長限制出境出海的必要。

吳諭非認為，本案已釐清與圖利、貪汙重罪無涉，單純是進口雞蛋有無不當哄抬、報價的問題，才認定她犯罪所得是6080萬元，不過，檢察官偵查中已查扣超思公司及她名下財產高達6900多萬元，已經超額擔保。

吳諭非認為，她每日都依檢察官指定方式遵時報到，歷次傳喚也遵期到庭，沒有逃避犯罪訴追，限制出境實質剝奪她出國洽公的權利長達1年多，造成她創立的事業已陷入難以回復的困境；吳女說，她確實有到日本處理的必要，請求解除限制出境，也可同意再提供100萬元連同偵查中的300萬元擔保不逃亡。

合議庭認為，吳諭非被求刑2年不是得易科罰金的刑度，她有台灣、日本雙重國籍，自2019年至2024年間交叉使用台、日護照頻繁出入境，加上她長期旅居日本，址設日本東京的不動產仲介會社，有經濟能力、生活經歷、人脈關係長期出國滯留海外。