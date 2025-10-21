快訊

高雄統嶺山區濫倒1.4萬立方廢土 暴利手法曝光..復原估要近2億元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄大樹區統嶺段山坡地被爆出濫墾、傾倒廢土，檢警向上查出前檢察官陳正達與仁武分局某前警友站長黃文宏涉出資操盤，估計獲利高達上千萬元，橋頭地檢署請環保局估算，該塊土地傾倒1萬4000立方公尺廢土，清運費估近2億，未來將依廢清法要求行為人負起清運責任。

橋檢調查，陳正達、黃文宏均為該批廢土集團的幕後操盤手，陳等人相中的該塊山坡地，多年前也曾被傾倒廢棄物，如今再成廢土集團眼中的濫倒點，0.2公頃面積被堆置成小山，傾倒體積估逾1萬4000立方公尺。

檢方9月先聲押陳正達、黃文宏兩人獲准，再根據廢土來源，鎖定南部5間合法剩餘土石方處理場（土資場）涉案，據了解，土資場除對外收受廢土外，另以每張5000元價碼出售不實土單，供載運廢土的司機進場「繞場」後，再讓他們持偽造的流向證明聯單離場。

橋檢近期再發動多波搜索，傳喚謝姓、林姓等土資場業者、司機到案，並查扣砂石車8台，全案複訊後，依廢棄物清理法、偽造文書等罪偵辦，15名到案業者、司機訊後無羈押必要，以10萬元至200萬元不等金額交保候傳。

橋頭地檢署請環保局估算，該塊土地傾倒1萬4000立方公尺廢土，清運費估近2億，目前除扣得1400多萬元現金外，另此案還共查扣17輛砂石車，未來預估將由檢察官聲請變價拍賣，並依廢清法要求行為人負起清運責任。

橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。讀者提供
橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。讀者提供
橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。讀者提供
橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。讀者提供

環保局 廢棄物 砂石

