聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像案，今天辯論終結，定11月25日宣判。庭訊結束後，黃子佼泛淚、啜泣追著1名告訴代理人說「請幫我轉達我的歉意」、「我懂得被害人的痛」，但黃在開庭時則說「我不懂法律」。諷刺的是，黃子佼曾為司法院推動「國民法官」制度的代言人。

今天庭訊從上午10點32分開始，11點49分結束。審理期間，黃子佼表示因為此案他「失去一切」，而且還有贍養費要支付，告代則表示「被害人的人生還沒開始」。

黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，黃偵查時認罪，審判時又翻供，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。台北地檢署另查獲黃子佼還涉持有其他未成年人性影像，高院併案審理，被害人從35人增為47人。黃子佼午間搭車離去時，他的律師聲稱「37名未成年都和解了」。

1名被害人的告訴代理人聽聞對方的說法感到震驚，她表示除了自己的當事人外，至少還有2名被害人未與黃和解。

這名告代表示，其他被害人身分不明，無法和解，但依兒童及少年福利與權益保障法第112條第2項「對於兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。」規定，衛生福利部應該出來協助才對，但政府卻在黃子佼案中沒有任何角色。

令這名告代氣憤的是，黃子佼的律師昨天還說要和解，但語氣卻是「只剩你們還沒和解」，彷彿錯在被害人身上，被害人至今仍覺得很生氣；此外，對方昨天晚間9點稱已將和解書以電子郵件寄出，結果內容是要求她們再斟酌金額，讓她有被耍弄的感覺。

因距離宣判期日還有1個月的時間，雙方仍有和解可能。

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有2259部少年性影像案，今天辯論終結，定11月25日宣判。黃戴白色棒球帽出庭，在媒體鏡頭前鞠躬，面對相關詢問不發一語。記者黃義書／攝影
被害人 國民法官 未成年

影／黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

