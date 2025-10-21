巴西外交官墜樓 上司馮光中涉虛偽決標宿舍修繕 2人起訴

我國駐巴西聖保羅辦事處王姓外交官墜樓身亡，遺孀質疑他生前遭職場霸凌、與官邸修繕費相關。前辦事處長馮光中涉貪汙圖利等罪嫌，台北地檢署今偵結，雖官邸修繕招標等程序失當，但尚難認貪汙圖利廠商，無故意退還履約保證金，依偽造文書起訴馮等2人。

起訴指出，巴西聖保羅辦事處職務宿舍修繕設計監造案，2021年1月以參考最有利標精神決標，預算新台幣99萬元（巴西幣18萬餘元）無廠商投標而流標；馮光中與劉姓設計師事先商議設計，同年2月5日，馮光中、楊正源涉明知劉姓室內設計師未依招標文件要求檢附投標文件，虛偽填載開標、審標情形等不實內容，以98萬元（18萬巴西幣）決標給劉，陳報不實公文書給外交部。

檢方查出，劉姓廠商得標後，馮指示楊辦理招標作業，以最低標方式決標，預算金額943萬4500元台幣（約巴西幣182萬元）無廠商投標致流標，2021年3月16日指示楊改採限制性招標，預算金額調為934萬2000元（約巴西幣180萬元）馮、楊明之廠商Construchen公司未檢附廠商資格文件、標單、企劃書等投標文件，未進行審標程序，也未依政府採購法在議價前訂定底價，虛偽填載不實內容以934萬2000元決標給Construchen公司。

馮光中否認貪汙圖利，他供稱，職務宿舍購入30多年從來沒有修繕、漏水嚴重，無法發揮官邸交際、推動業務功能，他指示楊正源辦理此業務，且對於工程專業不夠才會透過僑界找設計師和廠商；馮指出，他擔心公開招標最低標方式會引來工程蟑螂，才會在招標資料中加入廠商嚴格限制，排除工程蟑螂或詐騙集團得標，維持工程品質保護國家財產。

北檢今偵結，依刑法行使公務員登載不實文書罪嫌，起訴聖保羅辦事處前處長馮光中、前副領事楊正源；馮光中委請當地華裔劉姓室內設計師、陳姓廠商負責宿舍工程標案，因職務宿舍老舊有維修需求，但未落實政府採購法招標、審標、決標程序，固然失當，尚難認貪汙圖利。

對於此案報價是否逾越合理利潤，因外交部提供的相關卷證資料不足，行政院公共工程委員會鑑定此案無法進行判斷，難出具鑑定意見；保證金部分則依聖保羅辦事處法律諮詢等，認為屬民事合約爭議，採信馮光中辯詞，認為無故意退還履約保證金給陳姓廠商，難論貪汙圖利罪。