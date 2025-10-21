快訊

台中男開權利車設「偽基站」 傳普發1萬詐騙簡訊 騙12人賺40萬遭押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中檢警近日偵辦「截電專案」，透過電信大數據分析可疑詐騙門號，發現王姓男子，冒用一卡通、街口支付、普發一萬元等理由，在權利車上設置「偽基站」設備，傳送詐騙訊息後，騙取民眾個資，盜刷信用卡，迄今清查至少有12名被害人，損失近40萬元，檢警16日收網，帶回黃男，檢方聲押禁見獲准。

台中地檢署主任檢察官陳信郎、檢察官黃鈺雯，近日指揮刑事局電偵大隊偵二隊偵辦「截電專案」，利用電信大數據分析可疑詐騙門號，針對詐騙集團上游核心成員溯源偵辦，發現王姓男子（32歲）使用權利車，在車內設置「偽基站」設備，以該設備的大功率訊號，干擾正常基地台訊號，藉此發送詐騙訊息。

王男發送的詐騙訊息會冒用一卡通、街口支付等電子支付業者，或普發一萬元為藉口，騙取民眾個資，盜刷信用卡或綁定電子支付，目前清查至少有12人受害，損失金額約40萬元。

檢警在本月16日持搜索票，針對王男車輛，以及西屯區的住處搜索，當場扣得運轉中之偽基地臺設備及工作手機等物，並帶回王男訊問。

檢方訊後，認王男涉犯組織犯罪防制條例、以電子通訊對公眾散布詐欺取財等罪，認有逃亡、勾串共犯及反覆實行詐欺犯罪之虞，有羈押之必要，17日向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署表示，近期詐欺集團常利用時下流行之議題，如「ipass一卡通帳戶認證」、「街口支付帳戶認證」及「普發一萬元」等資訊吸引民眾點擊，以詐騙個資或金錢，強烈呼籲民眾切勿點擊或連結來源不明簡訊或電子郵件中之網址，也勿撥打簡訊內所附的電話號碼，以免遭詐欺集團藉此騙取個資或金錢。

若針對簡訊內之資訊有疑義，可直接撥打 165反詐騙諮詢專線查證，或至內政部警政署「打詐儀錶板」網站瞭解最新詐騙手法，以免受騙。近年詐騙集團多利用偽基地臺發送簡訊行騙，其技術手法日益精進，增加查緝難度，本署亦將持續加強偵辦力度，以維護社會治安與民眾財產安全。

台中市王姓男子將「偽基站」設備裝於權利車上，傳送詐騙簡訊，騙取民眾個資、金錢。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子將「偽基站」設備裝於權利車上，傳送詐騙簡訊，騙取民眾個資、金錢。圖／刑事局提供
台中市王姓男子將「偽基站」設備裝於權利車上，傳送詐騙簡訊，騙取民眾個資、金錢。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團 一卡通

