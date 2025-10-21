快訊

高雄廢土山再追出土資場涉案 造假聯單供「繞場」橋檢再抓15人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄大樹區統嶺段山坡地被爆出濫墾、傾倒廢土，檢警向上查出前檢察官陳正達與仁武分局某前警友站長黃文宏涉出資操盤，估計獲利高達上千萬元，兩人被聲押後，檢方再追出南部5間合法土資場涉案，近期陸續拘提土資場業者、司機等15人到案，依廢棄物清理法、偽造文書等罪，複訊後均交保。

陳正達2002年擔任高雄地檢署檢察官期間，被控包庇走私業者輸入大陸香菇，案件2017年定讞，陳正達判刑7年6月入監，服刑約4年後假釋。

檢警查出，陳正達假釋出獄後，勾結大樹區當地警界頗有影響力的黃文宏，共同擔任傾倒廢棄物集團幕後金主，鎖定多年前就曾被偷倒廢棄物的統嶺段603地號山坡地作業。

陳正達廢土集團先用鐵皮將唯一出入口築起圍牆，將地上林木砍伐，供不法業者載送廢土、營建混合廢棄物傾倒，還找楊姓男子把風，防止閒雜人出入，該地面積僅0.2公頃，卻被堆置高達1萬4000立方公尺廢棄土方。

專案小組9月18日跨縣市搜索，查扣九台砂石車、十五台挖土機，拘提傳喚十六人，蘇姓、李姓砂石車司機及楊姓場所看管員遭羈押禁見，後再查出陳正達與黃文宏幕後操盤，9月底搜索拘提，查扣1435萬餘元現金，訊後聲押禁見2人獲准。

檢方調查，該塊土地傾倒的廢棄土方，均來自於南部5家俗稱土資場的剩餘土石方處理場；由於營造剩餘土石方依規定須申報流向，該土資場業者涉嫌提供假聯單，待載運廢土的司機進場「繞場」後，再讓他們持偽造的流向證明聯單離場，隨即轉向陳正達的廢土場或美濃盜採土石坑洞傾倒。

橋檢近期再發動多波搜索，傳喚謝姓、林姓等土資場業者、司機到案，並查扣砂石車8台，全案複訊後，依廢棄物清理法、偽造文書等罪偵辦，15名到案業者、司機訊後無羈押必要，均獲交保。

橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。讀者提供
