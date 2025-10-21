律師魏君婷被法官抓包「鑑證」助吸金 判刑1年10月獲緩刑定讞

中信昌公司負責人吳國昌以投資露營車、興建觀光飯店名義對外吸金，台灣高等法院更二審依銀行法判8年6月徒刑定讞，吳因另犯對第一銀行詐欺未遂，高院法官審理時，抓包律師江東原、葉大慧、魏君婷以鑑證方式幫助吸金，職權告發。3名律師被訴違反銀行法，北院都給予緩刑；魏女接連上訴，最高法院判她1年10月，緩刑4年確定。

吳國昌擔任中信昌公司實際負責人兼總經理，弟弟吳孝昌則是「副總經理」，友人張欽堯、徐浚堯分別擔任「顧問」、「業務副總」。張庭瑜經張欽堯介紹，2007年9月起加入中信昌公司，擔任「首席業務副總」，翌年3月進公司的楊錦火後來接任新竹分公司「副總」；吳國昌的女友周采蓁則是中信昌的監察人。

高院更二審認定吳國昌等人非法經營收受存款業務，推動「露營車售後租回」、「嘉義、金門土地」、「中信昌釋股」等投資專案，對外以約定每年給付 12％年利率的紅利吸引投資人，從2006年9月起至2014年1月間，收受款項達19億973萬餘元。

更二審認為吳國昌、張欽堯、吳孝昌、楊錦火的素行不良，在緩刑期間或緩刑甫屆滿後，推出各種高利報酬的投資專案，吸收龐大的投資款項，導致眾多投資人巨額積蓄化為灰燼，或因借貸籌資投入致負債累累，求償無門，危害國家金融秩序。

吳案審理期間，高院上訴審法官發現律師江東原、葉大慧、魏君婷以鑑證方式幫助吸金，檢方受理法院告發，查出3名律師涉以鑑定契約合法的方式，使投資人誤信中信昌公司是合法收受存款，3名律師以每件收取鑑證費1000元的代價見證，讓投資客無從辨識而挹注資金。

台北地檢署偵辦認為，江東原、葉大慧、魏君婷是吳國昌違反銀行法的幫助犯，建請法官宣告沒收3人的犯罪所得23萬1000元、129萬8000元、143萬1000元。北院審理後判江東原1年2月刑，緩刑3年，支付公庫40萬元；判葉大慧2年刑，緩刑5年，支付公庫60萬元；判魏君婷1年11月刑，緩刑4年，支付公庫55萬元，犯罪所得均沒收。

3人不服，上訴高院，但上訴期間，江、葉撤回，高院僅就魏君婷部分審理。高院認為魏女在歷次偵、審中都矢口否認，難認有何悔悟，但對於曾協助吳國昌鑑證契約經過的事實並未刻意隱瞞，改判1年10月徒刑，支付公庫5萬元，未扣案不法所得10萬7千元沒收或發還被害人，仍予緩刑。