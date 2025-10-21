台東男子超速40公里危險駕駛罰單被撤 法院認2證據不足
台東一名繆姓男駕駛開車行經南迴公路時，被警方以測速槍測得101公里時速，明顯違規攔停舉發。事後駕駛不服提起行政訴訟，並稱沒超速，同時質疑警方舉發照片不符。法院認警方證據不足，撤銷了原處分。
判決書指出，駕駛於去年4月1日上午10時45分，駕駛自用小客車行經南迴公路大武鄉419.5公里北上路段時，於限速60公里路段，行駛101公里，被執行取締超速員警測得，認定超速遭開罰單，罰鍰12000元，並被吊扣車牌6個月。
然而，駕駛不服提起行政訴訟。駕駛表示，違規地點並沒有明顯速限標誌，也質疑警方拍攝的照片與現場情況不符。法院審理後發現，舉發當天的測速儀位置無法精確確認，警告標誌是否在合法距離內也無法證明，因此無法確信駕駛確有超速。
法院指出，交通裁罰應基於確實證據，若無法確認違規事實，依「疑則不罰」原則，處分應撤銷。判決也提醒警方，取締超速時，警示標誌及證據蒐集必須完整，才能避免爭議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言