台東男子超速40公里危險駕駛罰單被撤 法院認2證據不足

台東一名繆姓男駕駛開車行經南迴公路時，被警方以測速槍測得101公里時速，明顯違規攔停舉發。事後駕駛不服提起行政訴訟，並稱沒超速，同時質疑警方舉發照片不符。法院認警方證據不足，撤銷了原處分。

判決書指出，駕駛於去年4月1日上午10時45分，駕駛自用小客車行經南迴公路大武鄉419.5公里北上路段時，於限速60公里路段，行駛101公里，被執行取締超速員警測得，認定超速遭開罰單，罰鍰12000元，並被吊扣車牌6個月。

然而，駕駛不服提起行政訴訟。駕駛表示，違規地點並沒有明顯速限標誌，也質疑警方拍攝的照片與現場情況不符。法院審理後發現，舉發當天的測速儀位置無法精確確認，警告標誌是否在合法距離內也無法證明，因此無法確信駕駛確有超速。