獨／為了80萬...台中翁潑酸持刀砍兄波及女員工 上訴求輕判今遭駁回

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因投資房地產有80萬元分紅，與胞兄衍生糾紛，持工業用鹽酸、刀子找胞兄理論時，持刀、潑酸攻擊，釀胞兄、女員工受傷，女員工右眼三度灼傷，有失明之虞，一審判張翁6年4月徒刑，二審審理時，張翁否認有殺人犯意，願意轉讓債權賠償，但未與被害人達成和解，今二審駁回上訴，維持原判。

二審審理期間，張翁主張，不認檢方指控殺人未遂罪，僅承認有重傷害未遂，希望法院從輕發落，另外也願意與兩名被害人和解，希望法院安排調解，他有兩名債務人，分別欠他400萬元、500萬元，若法院同意他交保，他願意找出二人，即有錢可還被害人，也願意轉讓兩人的債權給被害人。

不過後續張翁未與被害人達成和解，台中高分院今審結宣判，認原審量刑適法，駁回檢方與張翁訴請，仍可上訴。

檢警調查，張姓老翁（71歲）疑因80萬元的債務糾紛，曾對胞兄（79歲）有家暴騷擾行為，張翁胞兄在前年底時，有向法院聲請有家暴保護令。

張翁在去年12月20日下午4時許，仍前往胞兄位於西區的住處兼店面，涉持兩罐工業用鹽酸，先潑灑胞兄後，在潑灑當時在店內的李姓女員工（40歲），導致李女受有右臉一度化學灼傷、右眼三度灼傷，右眼恐有失明風險。

李女受傷後，朝後門逃竄，向隔壁民宅的郭姓保求求助，呼喊「有沒有水龍頭，我被潑酸了」，張翁則拿出預藏的刀子，朝胞兄的頭、背、手、腳攻擊多刀，造成雙上肢韌帶撕裂傷、下肢撕裂傷、骨折、頭部、背部撕裂傷等傷勢。

李女求助保全後報警，李女還與保全重回現場，協助張翁胞兄就醫，張翁與李女才倖免於難，張翁則是逃離犯案現場，檢警在去年12月21日凌晨1時許在南投縣中寮鄉拘提張翁到案。