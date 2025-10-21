台銀前襄理盜賣10.2億元公債 通緝逃亡25年獲不起訴

台灣銀行松江分行前襄理陳守樸涉在2000年盜賣10.2億元公債，潛逃出境疑「詐死」25年來行蹤成謎，台北地檢署因追訴權時效完成，昨給予不起訴處分，整起史上金額最高的銀行員監守自盜案結案，陳守樸生死、金流目前都成懸案。

檢調追查，陳守樸任出納科長時，涉侵占中興票券託管的「中央政府重大建設公債甲類第七期債票」306張，面額達11億7千多萬元，為掩飾罪行，僅歸還500萬元券債30張，其餘279張、價值10億2590萬元公債盜賣未歸還。陳守樸涉勾結中陸公司負責人林潮裕，2000年2月起以債券附買回方式轉匯四筆資金，共3億5500萬元，金流流向大陸與美國。

3個月後，台銀在同年5月年度查核時發現短少，懷疑陳涉案，陳涉攜300萬元現金逃往大陸。陳妻聲稱，接獲丈夫在大陸車禍死亡通知，準備處理後事，但在機場遭攔查。調查局也查出，陳守樸曾在安徽省銅陵縣經營「艾瑪油品」公司，疑藉此洗錢後轉赴美國。