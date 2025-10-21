快訊

王大陸閃兵案再延燒 修杰楷、陳柏霖清晨遭拘提狼狽畫面曝光

雨襲宜蘭...蘇澳鎮發布土石流紅色警戒 連夜撤離兩個里列管住戶

經典共伴效應今天恐「絕對絕望」 颱風論壇：北部、宜蘭雨量跟瘀青沒兩樣

聽新聞
0:00 / 0:00

黃子佼持2259部少年性影像已與30人和解 高院今行審判程序

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7月到9月，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院準備程序期間，黃與第一波35名被害人中的30人調解成立，高院今天上午進入審判程序。

黃子佼風波不斷，8月24日他開車行經新北市三重區時，碰撞六旬林姓女騎士，黃竟直接駛離現場。警方獲報後通知黃子佼到案，黃表示「未感覺有擦撞」，警詢後依肇事逃逸、過失傷害罪函送新北地檢署。

去年掀起「#MeToo」浪潮，黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦時，給予緩起訴處分，並繳交緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，台灣高等檢察署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

台北地院根據「兩大理由」重判黃子佼，首先是法官認為黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。其次，黃子佼的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

北院表示，這些兒童或少年的性影像檔案淪為尋常商品般，在論壇上上架任人挑選購買，檔案標題介紹包含年齡「學生妹」、「校花」、「國小」、性特徵「水滴奶」、就讀學校簡稱等，甚至放置兒童或少年的社群網站、生活照、性影像截圖等資訊吸引會員購買，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展。

在北院判決後，台北地檢署指另查獲黃子佼還涉持有其他未成年人性影像，移送北院審理，但北院未將此部分犯罪事實一併審究，因此上訴。

黃子佼每次開庭總是戴白色棒球帽、穿深藍色短襯衫、格子褲，手中拿著1瓶飲料，面對鏡頭不發一語。

藝人黃子佼持有2259個少年性影像案上訴二審，台灣高等法院今行審判程序。圖／聯合報系資料照
藝人黃子佼持有2259個少年性影像案上訴二審，台灣高等法院今行審判程序。圖／聯合報系資料照

未成年 北院

延伸閱讀

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

Joeman忘了做1件事 「停車費變2345元」！自嘲：盤子界MVP

黃子佼涉肇事逃逸？ 本人親還原車禍過程「願意負擔損失」

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

相關新聞

黃子佼持2259部少年性影像已與30人和解 高院今行審判程序

藝人黃子佼持有2259部少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7月...

基隆前議長黃景泰詐公款914萬判15年 服刑過半聲請假釋獲准

基隆市前議長黃景泰14年前詐領議會公款914萬元，二審被判刑15年，褫奪公權4年，因黃只求「快關一關」而未上訴而定讞，他...

老公捐精給弟媳產下1女 妻崩潰網路狂PO文罵小叔一家遭判刑

南投一名男子27年前捐精給弟媳人工受孕，成功產下一女，妻子去年得知後崩潰，去年至今年在多個臉書社團發文辱罵小叔夫妻，還公...

辦公室戀情變調 新北男持刀殺死前女友判無期徒刑

陳姓男子不滿曾與他有一段情的前公司閻姓女同事另交男友，2023年12月2日清晨6時30分許，前往女方固定行經路線堵人，待...

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，品嘉建設董事長胡偉良否認行賄，士林地方法院今開...

柯文哲政治獻金侵占案 黃珊珊明「第2度」出庭作證

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信等案，明天上午傳喚民眾黨立委黃珊珊、前木可公關公司員工吳敏瑄、採風公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。