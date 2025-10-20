聽新聞
老公捐精給弟媳產下1女 妻崩潰網路狂PO文罵小叔一家遭判刑
南投一名男子27年前捐精給弟媳人工受孕，成功產下一女，妻子去年得知後崩潰，去年至今年在多個臉書社團發文辱罵小叔夫妻，還公布其個資，甚至揚言殺掉姪女，因此挨告，南投地院以非法利用個資罪、恐嚇罪名各判刑4月和拘役40日。
判決書指出，該男子疑因弟弟不能生育，27年前捐精給弟媳，以人工受孕方式生下一女，其60歲吳姓妻子去年得知後無法接受，情緒崩潰，於去年6月和今年3月分別在多個南投地方臉書社團或是小嬸上班縣市的地方臉書社團發文辱罵。
她不僅用自己帳號，也會假藉自己先生帳號發文，大罵小叔不能生，質疑小嬸跟丈夫有染辱罵婊子、破麻等，痛罵小叔一家人無恥、不要臉，甚至公布小叔夫妻和姪女個資，更揚言要把姪女殺掉，因此挨告加重誹謗、公然侮辱、違反個資法。
法官審酌，吳嫌所為已毀損告訴人名譽，並侵害告訴人個人隱私權，雖對犯行坦承不諱，但未與告訴人達成和解，以非公務機關非法利用個人資料罪名判刑4月，另以恐嚇危害安全罪名判拘役40日，兩罪若易科罰金，折合新台幣16萬元。
