辦公室戀情變調 新北男持刀殺死前女友判無期徒刑

陳姓男子不滿曾與他有一段情的前公司閻姓女同事另交男友，2023年12月2日清晨6時30分許，前往女方固定行經路線堵人，待閻女現身後，隨即尾隨並持刀朝女方身上猛刺多刀，導致閻女送醫急救2天後宣告不治。新北地方法院國民法官今依殺人罪判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，案發前陳男一早便騎著機車，前往閻女平日固定行經路線的新北市中和區景平路上等候，待閻女行經該處，立刻尾隨跟上，並取出風衣內預藏的短刀，朝閻女左胸、左大腿、右腹及右腰等處猛刺多下，隨即逃離現場。