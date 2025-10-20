快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

聽新聞
0:00 / 0:00

辦公室戀情變調 新北男持刀殺死前女友判無期徒刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

陳姓男子不滿曾與他有一段情的前公司閻姓女同事另交男友，2023年12月2日清晨6時30分許，前往女方固定行經路線堵人，待閻女現身後，隨即尾隨並持刀朝女方身上猛刺多刀，導致閻女送醫急救2天後宣告不治。新北地方法院國民法官今依殺人罪判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，案發前陳男一早便騎著機車，前往閻女平日固定行經路線的新北市中和區景平路上等候，待閻女行經該處，立刻尾隨跟上，並取出風衣內預藏的短刀，朝閻女左胸、左大腿、右腹及右腰等處猛刺多下，隨即逃離現場。

閻女雖經熱心路人報案，緊急送醫急救，仍在2天後不幸死亡。6名國民法官與3名職業法官組成的合議庭，經審酌陳男犯罪動機、目的、所受刺激、手段與雙方關係，考量陳男日後復歸社會更生的可能性，最後評議陳男應判處無期徒刑。

男子陳明福因不滿前公司閻姓女同事另交男友，涉嫌於2023年12月2日清晨持刀殺害閻女，新北地方法院國民法官今依殺人罪判處陳男無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
男子陳明福因不滿前公司閻姓女同事另交男友，涉嫌於2023年12月2日清晨持刀殺害閻女，新北地方法院國民法官今依殺人罪判處陳男無期徒刑。圖／聯合報系資料照片

國民法官 無期徒刑

延伸閱讀

大雨不斷！新北8校啟動預防性停課 教育局：學生安全為第一優先

南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴

2025新北聯合婚禮 侯友宜：婚育一條龍

新北松年大學展現高齡創作力 重陽禮金22日入帳

相關新聞

老公捐精給弟媳產下1女 妻崩潰網路狂PO文罵小叔一家遭判刑

南投一名男子27年前捐精給弟媳人工受孕，成功產下一女，妻子去年得知後崩潰，去年至今年在多個臉書社團發文辱罵小叔夫妻，還公...

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，品嘉建設董事長胡偉良否認行賄，士林地方法院今開...

柯文哲政治獻金侵占案 黃珊珊明「第2度」出庭作證

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信等案，明天上午傳喚民眾黨立委黃珊珊、前木可公關公司員工吳敏瑄、採風公...

基隆前議長黃景泰詐公款914萬判15年 服刑過半聲請假釋獲准

基隆市前議長黃景泰14年前詐領議會公款914萬元，二審被判刑15年，褫奪公權4年，因黃只求「快關一關」而未上訴而定讞，他...

辦公室戀情變調 新北男持刀殺死前女友判無期徒刑

陳姓男子不滿曾與他有一段情的前公司閻姓女同事另交男友，2023年12月2日清晨6時30分許，前往女方固定行經路線堵人，待...

黃國昌走讀案約談1個多小時 批檢問「集會遊行定義」莫名其妙

民眾黨走讀活動8名員警受傷，台北地檢署今依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌，偵訊1個多小時，庭後黃國昌受訪表示，檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。