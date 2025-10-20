聽新聞
辦公室戀情變調 新北男持刀殺死前女友判無期徒刑
陳姓男子不滿曾與他有一段情的前公司閻姓女同事另交男友，2023年12月2日清晨6時30分許，前往女方固定行經路線堵人，待閻女現身後，隨即尾隨並持刀朝女方身上猛刺多刀，導致閻女送醫急救2天後宣告不治。新北地方法院國民法官今依殺人罪判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。
判決指出，案發前陳男一早便騎著機車，前往閻女平日固定行經路線的新北市中和區景平路上等候，待閻女行經該處，立刻尾隨跟上，並取出風衣內預藏的短刀，朝閻女左胸、左大腿、右腹及右腰等處猛刺多下，隨即逃離現場。
閻女雖經熱心路人報案，緊急送醫急救，仍在2天後不幸死亡。6名國民法官與3名職業法官組成的合議庭，經審酌陳男犯罪動機、目的、所受刺激、手段與雙方關係，考量陳男日後復歸社會更生的可能性，最後評議陳男應判處無期徒刑。
