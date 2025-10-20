快訊

基隆前議長黃景泰詐公款914萬判15年 服刑過半聲請假釋獲准

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市前議長黃景泰14年前詐領議會公款914萬元，二審被判刑15年，褫奪公權4年，因黃只求「快關一關」而未上訴而定讞，他2017年7月20日入監，因服刑已過一半刑期而聲請假釋，本月15日獲准，台灣高等法院裁定交付保護管束，可抗告。

黃景泰擔任議長期間，2011年2月指示秘書張惟智找4家廠商提供不實單據，再向市議會虛報公帳核銷，共詐領914萬元，用來支付自己與家人的信用卡費、學費、水電費、年金保費等，黃景泰坦承犯行，一審認定詐領次數達104次，二審則認定是90次。

一審依貪汙治罪條例利用職務詐取財物、偽造文書等罪判刑20年，褫奪公權4年；案件上訴，二審則改判15年徒刑，黃景泰曾在二審辯論終結時，表示「快關一關」，判決後黃景泰及檢方均未上訴，全案定讞。

基隆地檢署2017年7月20日上午10時，通知黃景泰報到入獄，並發監宜蘭監獄執行。事隔8年餘，黃景泰已經服刑過一半刑期，他聲請假釋，法務部於10月15日核准，檢察官向法院聲請付保護管束，高院10月17日審核相關文件後，認為聲請正當，裁定假釋中付保護管束。

基隆市前議長黃景泰涉貪。圖／聯合報系資料照片
基隆市前議長黃景泰涉貪。圖／聯合報系資料照片
基隆市前議長黃景泰涉貪。圖／聯合報系資料照片
基隆市前議長黃景泰涉貪。圖／聯合報系資料照片

假釋 基隆

