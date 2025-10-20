快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

聽新聞
0:00 / 0:00

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，品嘉建設董事長胡偉良否認行賄，士林地方法院今開庭審理，傳喚陳、張、品嘉前總經理高明義、品嘉財務會計主管廖美玲等證人進行詰問，預計12月8日再審。

庭審期間，陳怡君供稱，張惠霖取得品嘉集團給的第一筆「顧問費」後，才知道張有替該公司建案幫忙辦理會勘，因品嘉集團在選舉期間出借廣告看板，選舉後有親自感謝胡偉良，當時未意識到存在對價，「選民服務本來就不該收錢，我很抱歉，所以認罪。」

張惠霖說，期間她只跟高明義談合作，起初是介紹手上兩件危老都更案給高，後來協助建案會勘等事務，她提供賀姓表哥的金融帳戶給高，用該帳戶收取顧問費，用於議員辦公室公務支出，當時不確定胡偉良是集團老闆。

高明義說，起初透過地方人士認識張惠霖，後來張想買房，他想贊助張，建議張介紹危老都更案，張介紹大同區重慶北路三段及大龍峒共2處都更案，後來評估成效不佳，又邀請張擔任顧問，協助辦理建案會勘等。

高說，期間曾跟胡偉良提及，贊助部分胡因公司沒賺錢不支持，顧問部分胡沒反對也沒支持，但5萬元以下支出，總經理本就可以自行決行，案發後因個人疏失已被調職，改擔任公司顧問。詰問完畢後，法官諭知12月8日下午2時30分再審，將進行言詞辯論。

陳怡君、張惠霖被控詐領助理費384萬餘元，另被查出收取建商「顧問費」，協助關說建案、許可申請等，士林地檢署今年6月偵結，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、「不違背職務收賄罪」、洗錢防制法「一般洗錢罪」、刑法「偽造署押」、「使公務員登載不實罪」起訴陳等7人。

張惠霖坦承全部犯行，陳怡君除洗錢罪外，其他被控事實也認罪；2人自6月羈押至9月，士林地院認仍有羈押必要，裁定自9月3日起延押2月；2人抗告，高等法院裁定陳100萬元、張50萬元具保，皆限制住居、出境出海、接受科技設備監控8月。

詐領助理費與關說建案的台北市議員陳怡君（白衣者）。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
詐領助理費與關說建案的台北市議員陳怡君（白衣者）。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
品嘉集團前總經理、現任顧問高明義。記者李隆揆／攝影
品嘉集團前總經理、現任顧問高明義。記者李隆揆／攝影
品嘉集團董事長胡偉良。記者李隆揆／攝影
品嘉集團董事長胡偉良。記者李隆揆／攝影

陳怡君 都更 洗錢 收賄 關說

延伸閱讀

「豬肉皮」跑道、植栽枯死留洞...明倫社宅問題多 市府：一周內修繕

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

柯文哲明重開羈押庭 他獻計北院「這樣做」維持原裁定

柯文哲對比陳怡君巨大落差？他曝3原因、再舉例鄭文燦

相關新聞

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，品嘉建設董事長胡偉良否認行賄，士林地方法院今開...

柯文哲政治獻金侵占案 黃珊珊明「第2度」出庭作證

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信等案，明天上午傳喚民眾黨立委黃珊珊、前木可公關公司員工吳敏瑄、採風公...

基隆前議長黃景泰詐公款914萬判15年 服刑過半聲請假釋獲准

基隆市前議長黃景泰14年前詐領議會公款914萬元，二審被判刑15年，褫奪公權4年，因黃只求「快關一關」而未上訴而定讞，他...

黃國昌走讀案約談1個多小時 批檢問「集會遊行定義」莫名其妙

民眾黨走讀活動8名員警受傷，台北地檢署今依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌，偵訊1個多小時，庭後黃國昌受訪表示，檢...

辦公室戀情變調 新北男持刀殺死前女友判無期徒刑

陳姓男子不滿曾與他有一段情的前公司閻姓女同事另交男友，2023年12月2日清晨6時30分許，前往女方固定行經路線堵人，待...

民眾黨走讀衝突 黃國昌出庭：賴清德政府集遊惡法打壓不同聲音

民眾黨日前走讀活動與警方爆發衝突，8名員警受傷，台北地檢署分案朝違反集會遊行法、妨害公務、強制罪嫌偵辦，今天下午傳喚民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。