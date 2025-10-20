詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉
台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖涉詐領助理費、收賄替建商關說建案遭訴，品嘉建設董事長胡偉良否認行賄，士林地方法院今開庭審理，傳喚陳、張、品嘉前總經理高明義、品嘉財務會計主管廖美玲等證人進行詰問，預計12月8日再審。
庭審期間，陳怡君供稱，張惠霖取得品嘉集團給的第一筆「顧問費」後，才知道張有替該公司建案幫忙辦理會勘，因品嘉集團在選舉期間出借廣告看板，選舉後有親自感謝胡偉良，當時未意識到存在對價，「選民服務本來就不該收錢，我很抱歉，所以認罪。」
張惠霖說，期間她只跟高明義談合作，起初是介紹手上兩件危老都更案給高，後來協助建案會勘等事務，她提供賀姓表哥的金融帳戶給高，用該帳戶收取顧問費，用於議員辦公室公務支出，當時不確定胡偉良是集團老闆。
高明義說，起初透過地方人士認識張惠霖，後來張想買房，他想贊助張，建議張介紹危老都更案，張介紹大同區重慶北路三段及大龍峒共2處都更案，後來評估成效不佳，又邀請張擔任顧問，協助辦理建案會勘等。
高說，期間曾跟胡偉良提及，贊助部分胡因公司沒賺錢不支持，顧問部分胡沒反對也沒支持，但5萬元以下支出，總經理本就可以自行決行，案發後因個人疏失已被調職，改擔任公司顧問。詰問完畢後，法官諭知12月8日下午2時30分再審，將進行言詞辯論。
陳怡君、張惠霖被控詐領助理費384萬餘元，另被查出收取建商「顧問費」，協助關說建案、許可申請等，士林地檢署今年6月偵結，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、「不違背職務收賄罪」、洗錢防制法「一般洗錢罪」、刑法「偽造署押」、「使公務員登載不實罪」起訴陳等7人。
張惠霖坦承全部犯行，陳怡君除洗錢罪外，其他被控事實也認罪；2人自6月羈押至9月，士林地院認仍有羈押必要，裁定自9月3日起延押2月；2人抗告，高等法院裁定陳100萬元、張50萬元具保，皆限制住居、出境出海、接受科技設備監控8月。
