廬山溫泉區變河川區 3居民遭強制遷離求償獲准

南投廬山溫泉區受風災及變更為河川區衝擊沒落，居民請求發放補償金等遭拒而興訟。台北高等行政法院認定，私有土地建物的2居民形同被強制遷離，判內政部作成徵收並發放補償費處分。

另外，簽有原住民保留地租賃契約的魏姓居民部分，台北高等行政法院判決原住民族委員會應作成發放補償金的處分。其餘居民請求無理由，予以駁回。全案可上訴。

位於南投縣仁愛鄉的廬山溫泉區曾聞名全台，但民國97年辛樂克颱風、98年莫拉克颱風陸續重創，經濟部中央地質調查所發現廬山北坡母安山有地滑風險，若雨量超過一定程度，恐怕會造成大規模山崩。

經濟部依「莫拉克颱風災後重建特別條例」有關規定，於99年5月12日將廬山地區劃定為不宜繼續居住或營業的特定區域。

27組原告提告主張，他們為廬山溫泉區的居民，為合法承租原住民保留地建築建物，或為未合法承租原住民保留地，或在原住民私有土地興建建物，分別經營旅館、餐廳、茶行、停車場、倉庫等。

原告主張，因經濟部的政策，土地使用分區變更為河川區，仁愛鄉公所拒絕續租國有土地，並廢止原告旅館營業登記證；原住民族委員會也對部分原告訴請拆屋還地，實質上逼迫廬山地區居民放棄家園。

原告委由律師事務所於105年間請求依重建條例規定發給補償金、救助金，或徵收土地、地上物並發給徵收補償費，不服遭內政部及原民會拒絕而興訟。

一審台北高等行政法院認為，重建條例已於103年8月底廢止，原告遲至105年間才提出請求，已無公法上請求權，判決駁回，經上訴，二審最高行政法院認為，原審調查不備，廢棄原判決發回北高行更審。

北高行更一審日前宣判，今天公布新聞資料，認定27組原告中，僅2組、3名原告請求內政部或原民會補償有理由，其餘原告為非法使用徵收補償標的，予以駁回。

新聞資料指出，依行政法的適用，應依實體從舊、程序從新原則，即過去已經發生並完結的法律事實，應適用行為時法規或法律事實發生時的法規，本件應認原告的補償費等請求權仍發生於重建條例廢止前，因此仍有重建條例的適用，原告等人請求權也尚未逾10年的請求權時效。

新聞資料提及，廬山溫泉地區遭變更為河川區後，此區域明顯有遷村需要；其中，劉姓及陳姓居民形同被強制遷離，他們合法的私有土地建物（碧綠大飯店）若不徵收，也沒有其他補償方式，這明顯與重建條例立法意旨不符，判決內政部就劉姓居民的土地以及陳姓居民的合法建物137.91平方公尺部分，作成徵收並發放補償費的處分。

魏姓居民同樣形同被強制遷離，原民會將公有土地（原住民保留地）合法建物租給他，依據重建條例規定，判決原民會就魏姓居民的合法建物98平方公尺部分，作成發放補償金的處分。