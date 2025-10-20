柯文哲政治獻金侵占案 黃珊珊明「第2度」出庭作證

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信等案，明天上午傳喚民眾黨立委黃珊珊、前木可公關公司員工吳敏瑄、採風公司負責人孫丁君作證調查柯公益侵占犯行，黃珊珊本案已第2度作證，預料證詞對柯友善。

合議庭也傳喚柯文哲、柯辦前主任李文宗出庭，2人的律師預計各詰問黃珊珊1小時，前木可公司負責人李文娟捨棄詰問權，但表示也會出庭。

黃珊珊今年8月7日為柯文哲涉收賄、圖利罪作證，當時她說「沒有必要把公務員都當成貪官汙吏，圖利案到今天還在討論法源的問題，憑什麼收押柯文哲12個月？」，她還說「身為法律人對台灣的司法真是蠻痛心的」，證詞對柯有利。

依檢方起訴，柯文哲、李文宗、李文娟涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790 元；其中，柯以肖像權授權金、支付木可員工薪資、投資營利事業侵占1724 萬1036元，另利用木可侵占政治獻金4510萬5754元。

檢方指控，柯涉與木可簽訂肖像權同意書，約定將肖像權獨家授權給木可公司，再由木可與柯競辦簽訂「授權委託作業管理合約書」，由政治獻金匯付1500萬元給木可供柯私用；柯以支付木可員工薪水名義由政治獻金匯款124萬1036元予木可侵占政治獻金。

檢方指控，柯文哲又為投資年代集團創辦人邱復生的營利事業，由政治獻金匯款100萬元給國際電影公司，以此方式侵占政治獻金。