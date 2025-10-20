黃國昌走讀案約談1個多小時 批檢問「集會遊行定義」莫名其妙

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨走讀活動8名員警受傷，台北地檢署今依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌，偵訊1個多小時，庭後黃國昌受訪表示，檢察官問了讓他覺得莫名其妙的問題，包含怎麼定義集會遊行，他第一次在偵訊時被問法律定義上問題。他強調，民進黨國家機器、綠色媒體誤導，他從來沒有勒警察脖子。

黃國昌庭後表示，他覺得很感慨，在馬政府、蔡政府時期因集遊法被檢察官調查大約4、5次，過去偵訊從來沒有超過半小時，「今天檢察官問了一堆讓我覺得莫名其妙的問題，問怎麼定義集會遊行」，第一次在檢察官偵訊時被問法律定義性問題，覺得非常驚訝，檢察官問類似的問題，搞了1個多小時。

他表示，他在偵訊中舉例檢察官吳巡龍到最高法院前抗議，吳巡龍說只有他一個人所以不是集會遊行，但當天在最高院前面還有很多檢察官「聲援」不構成集會遊行。他舉例後，檢察官突然問「怎麼定義集會遊行？」他聽了很傻眼，不知吳巡龍怎麼定義集會遊行，他回答檢察官「不應該從警方實務、立法歷史、司法裁判來找解釋嗎？怎麼會問我如何定義？」

黃國昌說，他的個性不喜歡為難基層同仁，檢察官還問他「為什麼要勒警察脖子？」他回答，檢察官你被民進黨的國家機器和綠色媒體所誤導「我從來沒有勒那個警察脖子，那時候人很擠，我手放在他的肩膀上，警察跟我有說有笑，我們還在聊天」如果勒脖還有說有笑聊天，這不是違反經驗法則，不是太可笑了嗎？

民眾黨發起「司法改革，公民走讀」活動，過程與警員爆發激烈推擠。記者曾原信／攝影
民眾黨發起「司法改革，公民走讀」活動，過程與警員爆發激烈推擠。記者曾原信／攝影
黃國昌因走讀案經檢方偵訊1個多小時，庭後他受訪表示，第一次在偵訊時被問法律定義上問題，怎麼定義集會遊行，讓他覺得莫名其妙。記者蕭雅娟／攝影
黃國昌因走讀案經檢方偵訊1個多小時，庭後他受訪表示，第一次在偵訊時被問法律定義上問題，怎麼定義集會遊行，讓他覺得莫名其妙。記者蕭雅娟／攝影
網路上流傳黃國昌「勒住員警脖子」影片，引發襲警質疑。對此，督察組長陳育健表示，他在推擠過程中被黃國昌手臂勾住，研判是因現場混亂、黃國昌踉蹌跌向自己，並無惡意，他不會提告傷害。圖／擷取自Youtube 民眾之聲
網路上流傳黃國昌「勒住員警脖子」影片，引發襲警質疑。對此，督察組長陳育健表示，他在推擠過程中被黃國昌手臂勾住，研判是因現場混亂、黃國昌踉蹌跌向自己，並無惡意，他不會提告傷害。圖／擷取自Youtube 民眾之聲

