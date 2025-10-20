聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌走讀案約談1個多小時 批檢問「集會遊行定義」莫名其妙
民眾黨走讀活動8名員警受傷，台北地檢署今依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌，偵訊1個多小時，庭後黃國昌受訪表示，檢察官問了讓他覺得莫名其妙的問題，包含怎麼定義集會遊行，他第一次在偵訊時被問法律定義上問題。他強調，民進黨國家機器、綠色媒體誤導，他從來沒有勒警察脖子。
黃國昌庭後表示，他覺得很感慨，在馬政府、蔡政府時期因集遊法被檢察官調查大約4、5次，過去偵訊從來沒有超過半小時，「今天檢察官問了一堆讓我覺得莫名其妙的問題，問怎麼定義集會遊行」，第一次在檢察官偵訊時被問法律定義性問題，覺得非常驚訝，檢察官問類似的問題，搞了1個多小時。
他表示，他在偵訊中舉例檢察官吳巡龍到最高法院前抗議，吳巡龍說只有他一個人所以不是集會遊行，但當天在最高院前面還有很多檢察官「聲援」不構成集會遊行。他舉例後，檢察官突然問「怎麼定義集會遊行？」他聽了很傻眼，不知吳巡龍怎麼定義集會遊行，他回答檢察官「不應該從警方實務、立法歷史、司法裁判來找解釋嗎？怎麼會問我如何定義？」
黃國昌說，他的個性不喜歡為難基層同仁，檢察官還問他「為什麼要勒警察脖子？」他回答，檢察官你被民進黨的國家機器和綠色媒體所誤導「我從來沒有勒那個警察脖子，那時候人很擠，我手放在他的肩膀上，警察跟我有說有笑，我們還在聊天」如果勒脖還有說有笑聊天，這不是違反經驗法則，不是太可笑了嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言