已婚營造業特助染開發女強人…機場牽手遊越南被拍 正宮獲賠20萬

台中市1名已婚營造業總經理特助已婚，他被妻子抓到，他與擔任開發公司負責人的女子，曾以公務開會、工作、游泳等理由，與女強人約會，還共赴越南4天，也被拍到他與女強人在機場牽手、搭肩，正宮向2人求償100萬元，一審認定，2人在機場牽手、搭肩的行為，已足讓他人認定是情侶與夫妻，非一般朋友，判2人得賠20萬元。

台中市1名營造業總經理特助已結婚7年，但正宮發現，他與另名從事開發公司的女負責人有染。

正宮指控，丈夫與女強人在去年間發展婚外情，丈夫會假借公務開會、工作、游泳等名義，前往女負責人的住處約會，甚至在去年底時，丈夫還與女強人一起搭機前往越南，出遊4天，在機場也被正宮拍到，有牽手、搭肩等親密舉動，正宮以侵害配偶權為由，向2人求償100萬元。

台中地院審理時，特助與女強人都否認有正宮指控的行為，2人都稱彼此往來是工作。

法官審酌，依照特助與女強人在機場被拍攝到的影像，2人有在機場內牽手、搭肩的行為，且特助也在開庭時沒有爭執，從影像中足認，特助與女強人的互動親密，已非一般公務出差的行為，相關事實已足認一般人認為，2人非普通朋友，而是情侶或夫妻，認定2人已達侵害配偶權程度。