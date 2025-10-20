民眾黨走讀衝突 黃國昌出庭：賴清德政府集遊惡法打壓不同聲音

民眾黨日前走讀活動與警方爆發衝突，8名員警受傷，台北地檢署分案朝違反集會遊行法、妨害公務、強制罪嫌偵辦，今天下午傳喚民眾黨主席、被告黃國昌到案說明，黃國昌指出，從馬政府、蔡政府因集遊法被傳喚4、5次「沒在怕」賴清德政府用過去痛恨的集遊惡法打壓不同聲音「非常遺憾」

黃國昌表示，接到中正一分局傳票第二天就跟中正一分局說過，從馬政府到蔡政府時期，針對集遊法案件基本上都不希望警察同仁太辛勞，如果對於國家機器發動的可笑的爛訴認為有傳喚必要，就請檢察官傳喚，警局警詢從來不去。

黃國昌指出，中正一分局早就收到他的理由書狀，知道他根本不會去，卻裝不知道這件事，還把消息洩漏給媒體，媒體在警局通知的日期當天追著他問要不要去中正一。

他說，「我覺得非常遺憾」過去從「野草莓運動」開始，和民進黨站在一起，我們要一起推動廢除集遊惡法，而民進黨不斷宣傳集遊惡法違憲、違反兩公約，拿納稅人的錢找國際人權專家做人權報告也明確這樣說，現在民進黨好像聽到不喜歡的聲音，就要用過去痛恨的集遊惡法打壓不同聲音，「只能夠說非常令人遺憾」。

他說，現在接到北檢檢察官的傳票，北檢對台灣民眾黨也是情有獨鍾，今下午立法院事情忙到一個階段，就到北檢看看檢察官有什麼要問的，作為法律人坦坦蕩蕩，從馬政府被傳喚沒有在怕，蔡政府被傳也沒有在怕，現在賴清德走向相同的老路，還是一樣依法律程序進行。

記者問是否擔心有強制處分？他說，在主席柯文哲跟館長陳之漢的案件前，從來沒有想過這件事的可能「我在集遊法案子裡被辦了4、5次，從來沒有被強制處分過，今天賴清德政府是否創下首例，我也不是很確定」

全案源於，今年8月30日民眾黨因前民眾黨主席柯文哲8月31日遭搜索滿周年，在中正紀念堂捷運站5號出口起舉辦「司法改革、公民走讀」活動，訴求「終結政治追殺，找回國家正義」群眾聚集在中山南路、愛國西路口，因路權遭警方7度舉牌警告、制止、命令解散，共計8名員警受傷。

據悉，「0830專案」勤務中，北市警察局及保一總隊共8人遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，信義分局六張犁派出所許姓女警傷勢最重，一度意識不清，幸好送醫後無大礙；其餘還有2名中高階警官二線四星中正一分局副分局長林岳寬、二線三星中正一分局督察組長陳育健，及一線三星員警受有抓傷或壓傷。