快訊

獨／恭喜！親友含淚見證 Lulu登記嫁給陳漢典

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

聽新聞
0:00 / 0:00

前女友私密照設LINE記事本公告 新北男涉違反保護令遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名林姓男子與張姓前女友分手後，女方因男方出現家暴行為，向法院聲請通常保護令。不料林男明知如此，仍於今年6月間，將先前張女傳給他的私密照，設定為雙方LINE對話視窗中記事本的公告，藉此騷擾女方，新北地檢署依違反家暴防治法違反保護令罪嫌將他起訴。

根據新北地院於2024年7月1日核發的通常保護令，裁定林男不得對張女實施身體或精神上不法侵害行為，也不得擅自聯絡騷擾女方，同時遠離女方住所至少100公尺，有效期間為2年。

但林男無視保護令規定，於鶯歌住處以手機，將兩人先前濃情密意時，張女傳送給他的私密照，設定為記事本公告，使張女瀏覽對話視窗時得以看見，藉此騷擾女方，張女於是報警提告。

林男到案後，辯稱自己是在整理張女之前向他借錢的證據，想把證據設成公告方便日後尋找，睡前不小心將私密照誤設為公告，醒來後發現便刪除。

但檢察官認為，設定為LINE記事本公告前，需經手機相簿點選照片成為記事本內容，再回到對話視窗將該記事本設定為公告，整個流程需數個動作始能完成，且設定為公告，就是要刻意提醒張女注意以造成女方困擾，故不採信其辯詞依法起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市一名林姓男子與張姓前女友分手後，涉嫌保護令將先前張女傳給他的私密照，設定為雙方LINE對話視窗中記事本的公告騷擾女方，遭新北地檢署依違反家暴防治法違反保護令罪嫌起訴。圖／示意圖，非當事人及手機對話，聯合報系資料照片
新北市一名林姓男子與張姓前女友分手後，涉嫌保護令將先前張女傳給他的私密照，設定為雙方LINE對話視窗中記事本的公告騷擾女方，遭新北地檢署依違反家暴防治法違反保護令罪嫌起訴。圖／示意圖，非當事人及手機對話，聯合報系資料照片

保護令 家暴

延伸閱讀

中美公寓都更動土 新北公私協力翻新海砂屋危樓

智慧經營／LINE GO總經理林子原 數位生活圈 新移動體驗

LINE Pay出招賺旺季財

偷賣石油給北韓使台灣險受聯合國制裁 掮客逃亡多年落網遭訴

相關新聞

前女友私密照設LINE記事本公告 新北男涉違反保護令遭訴

新北市一名林姓男子與張姓前女友分手後，女方因男方出現家暴行為，向法院聲請通常保護令。不料林男明知如此，仍於今年6月間，將...

男子被控是車手騙走19萬 他辯去接陌生人被判無罪原因曝光

曾姓男子涉嫌擔任詐團車手到彰化縣向被害人收提款卡，詐團事後領走被害人19萬元，但曾男卻否認犯行，辯稱他是聽一名強哥指示要...

離婚分財產驚見夫有多筆土地 妻要求分213萬這原因駁回

新竹陳女與林男結婚21年後離婚，婚後未約定財產制度，依法屬法定財產制。陳女主張自己負債多於資產，但林男婚後土地資產逾42...

「心跳未停」強摘器官爭議 起因檢察官不了解法規 宜蘭檢方說話了

宜蘭某醫院今年6月被爆器捐者使用葉克膜，家屬同意捐出器官，檢察官被通知到場相驗發現捐贈者未撤除維生設備，尚有心跳，爆出直...

Google亂評論 新竹女稱炸雞店「滿地蟑螂屍」加重誹謗罰金4萬

新竹尹姓女子在某炸雞店Google評論區留下1星負評，並指該店環境髒亂「地板隨處可見蟑螂屍體」，遭店家提告誹謗。新竹地院...

公司爆炸驚險逃生！她收驚後離職 訴公司賠償被沒收的10萬元買房定金

一家公司發生爆炸事件，黃姓女子飽受驚嚇，逃生後去收驚並離職。她指因薪水沒了，無力繳款買房，10萬元定金被建商沒收，訴請公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。