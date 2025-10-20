前女友私密照設LINE記事本公告 新北男涉違反保護令遭訴

新北市一名林姓男子與張姓前女友分手後，女方因男方出現家暴行為，向法院聲請通常保護令。不料林男明知如此，仍於今年6月間，將先前張女傳給他的私密照，設定為雙方LINE對話視窗中記事本的公告，藉此騷擾女方，新北地檢署依違反家暴防治法違反保護令罪嫌將他起訴。

根據新北地院於2024年7月1日核發的通常保護令，裁定林男不得對張女實施身體或精神上不法侵害行為，也不得擅自聯絡騷擾女方，同時遠離女方住所至少100公尺，有效期間為2年。

但林男無視保護令規定，於鶯歌住處以手機，將兩人先前濃情密意時，張女傳送給他的私密照，設定為記事本公告，使張女瀏覽對話視窗時得以看見，藉此騷擾女方，張女於是報警提告。

林男到案後，辯稱自己是在整理張女之前向他借錢的證據，想把證據設成公告方便日後尋找，睡前不小心將私密照誤設為公告，醒來後發現便刪除。

但檢察官認為，設定為LINE記事本公告前，需經手機相簿點選照片成為記事本內容，再回到對話視窗將該記事本設定為公告，整個流程需數個動作始能完成，且設定為公告，就是要刻意提醒張女注意以造成女方困擾，故不採信其辯詞依法起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線