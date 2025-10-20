男子被控是車手騙走19萬 他辯去接陌生人被判無罪原因曝光

曾姓男子涉嫌擔任詐團車手到彰化縣向被害人收提款卡，詐團事後領走被害人19萬元，但曾男卻否認犯行，辯稱他是聽一名強哥指示要他叫計程車去接另一名男子到高鐵，他並非收提款卡的車手，法官依監視器畫面特徵認為，取卡嫌犯身形精瘦，與身材壯碩、偏胖的曾男特徵不一樣，因此判曾男無罪。

判決書指出，詐騙集團假冒戶政人員、警員、檢察官騙被害人說她因個資外洩牽扯到販毒案件，需交付帳戶及密碼配合調查，要求被害女子在2023年11月間在員林市一家超商交付自己的提款卡，車手拿走提款卡後又交給集團成員領出19萬元。

檢警查出，當天是車手曾男拿走被害人的提款卡後，搭計程車到彰化高鐵離去，但曾男否認犯行，表示他之前去喝酒時認識一名「強哥」，後來強哥用IG約他在案發當天到彰化找他，他到彰化高鐵後，強哥又要他搭計程車到一家超商，他等了快1小時，還問強哥「到底要我做什麼？」，強哥對他說「抱歉，他沒有辦法到現場」，並要他叫計程車去接1個人。

曾男說，他就叫計程車到「強哥」指定的地點去接1名戴口罩男生，該男說他要去高鐵站，曾男說「我想說我也要去高鐵站，所以就一起坐到高鐵站下車分開，我們除了說要去哪裡之外，都沒有講話。」，曾男否認有收提款卡，表示沒有參與詐騙。

不過檢警提供曾男照給被害人看，被害人說來拿提款卡的是曾男，雖曾男戴口罩，但被害人看曾男眼睛可認出他，說他是單眼皮，五分頭， 是年輕人，穿白布鞋，只是犯案那時比較瘦，開庭時看到的曾男比較胖。

由於曾男否認犯案，法官再調閱曾男2023年12月初在新竹另涉他案的錄影畫面，曾男身材壯碩、偏胖，與2周前在彰化車手精瘦身材難認為是同一人，因此依罪證不足，判曾男無罪。