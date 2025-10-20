離婚分財產驚見夫有多筆土地 妻要求分213萬這原因駁回

新竹陳女與林男結婚21年後離婚，婚後未約定財產制度，依法屬法定財產制。陳女主張自己負債多於資產，但林男婚後土地資產逾427萬元，請求分一半約213萬6124元。新竹地院審理後認定林男實際負債高於資產，無剩餘財產可分，判陳女敗訴。

判決書指出，陳女與林男於2000年結婚，雙方於2021年調解離婚，並約定以同年7月28日為財產分配基準日。陳女主張，她於基準日資產約29萬元、負債約49萬元，無剩餘財產可分配。

陳女指出，林男名下有多筆土地與房產應列入婚後財產分配，包括新竹市唐高段數筆土地及中雅段房地，並懷疑林男在2020年婚前解約50萬元定存，是為減少可分財產、規避分配。

法官調查，林男名下雖有土地與房產，但查明為親屬借名登記，唐高段多筆土地屬林男舅舅為避債暫掛名，另有中雅段房地則為林男母親借款擔保登記，兩筆皆有書面協議與地籍異動紀錄證明非林男所有，因此不計入婚後財產。

至於陳女指控林男曾在2020年解約50萬元定存，是故意減少財產、規避分配。依民法規定，若要認定惡意減少財產，必須證明對方主觀上有刻意逃避分配的意圖，但陳女未提出任何證據，無法採信。此外，林男名下第一銀行帳戶餘額12萬餘元，經林男妹妹具結說明是她借名使用、資金來自撫卹金與獎金，非林男財產。