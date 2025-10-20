「心跳未停」強摘器官爭議 起因檢察官不了解法規 宜蘭檢方說話了

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭某醫院今年6月被爆器捐者使用葉克膜，家屬同意捐出器官，檢察官被通知到場相驗發現捐贈者未撤除維生設備，尚有心跳，爆出直摘器官爭議。全案已完成調查，衛福部表示，起因於檢察官不了解器官捐贈法規；宜蘭地檢署今天回應，檢察官依法審慎評估，絕非對法規不了解所致。

據了解，一名21歲男性騎士在宜蘭烏石港附近自撞橋墩，車禍重傷，失去呼吸心跳，昏迷指數3分瀕臨腦死，以葉克膜維持生命。醫院6月召開兩次家庭會議後，家屬主動提出器官捐贈。

不過，檢察官被通知到場相驗時，竟發現捐贈者仍未撤除維生設備，尚有心跳，爆出強摘器官爭議。對此，器捐中心董事長李明哲曾經表示，此案採用心臟死亡後器官捐贈（DCD），與傳統腦死器官捐贈（DBD）流程不同，因此與檢察官之間產生「認知落差」。

「腦死捐贈」及「心死捐贈」並列為遺體器官捐贈來源，針對心死捐贈者，其同意撤除維生醫療且願意器捐者，在心跳停止5分鐘後可施行器捐。

全案移請器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐中心），近日由器捐中心完成調查，對此，衛福部次長林靜儀昨天表示，宜蘭該醫院器捐事件並未違法，是因檢察官不了解衛福部器官捐贈的相關法規，目前雙方已溝通完成。

對此，宜蘭地檢署今天回應說明，地檢署檢察官獲報時，依據《心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引》規定，認定「非病死」案件，不符合執行心臟停止後器官捐贈之要件。檢察官乃依法審慎評估，並與醫院持續溝通協調相關事宜，絕非對於衛生福利部有關器官捐贈法規不了解所致。

地檢署表示，尊重醫療專業判斷及捐贈家屬意願，並將持續秉持依法處理、公正審慎與尊重人道立場，與醫療機構保持密切合作，確保相關程序符合法令規範，兼顧法治精神與人道關懷。

衛福部次長林靜儀說，宜蘭該醫院器捐爭議，經查醫院並未違法，起因於檢察官對於衛福部器官捐贈的相關法規，並不了解，後續也有溝通。本報資料照片。
器官捐贈 檢察官 宜蘭

