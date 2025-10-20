聽新聞
Google亂評論 新竹女稱炸雞店「滿地蟑螂屍」加重誹謗罰金4萬
新竹尹姓女子在某炸雞店Google評論區留下1星負評，並指該店環境髒亂「地板隨處可見蟑螂屍體」，遭店家提告誹謗。新竹地院審理後認定其散布不實言論，足以損害店家名譽，依加重誹謗罪判拘役40日，易科罰金4萬元。
判決書指出，尹女在多數人皆可瀏覽的某炸雞店新竹武昌店Google評論區留言稱：「經過經常聞到塑膠味，之前就聽隔壁店員說都在2樓吸毒，地板隨處可見蟑螂屍體」，藉以指摘林男經營的炸雞店面環境髒亂、衛生欠佳，並指稱店員有施用毒品行為，足以造成其店家名譽貶損。
法官認為，尹女在公開平台留言，明顯有使多數人知悉之意圖，若能證明所指為真則不罰，但尹女未提出任何證據，也未說明有查證行為，足以見為憑空捏造，使店家形象受損。
法官指出，尹女為心智成熟的成年人，即便與店家因細故發生嫌隙，也應以理性方式解決，不應情緒性留言抹黑他人。其行為欠缺法治觀念，且事後未與店家和解，考量被告動機、手段、言論內容、受害程度，最終依加重誹謗罪判尹女拘役40日，易科罰金4萬元。
