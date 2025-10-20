公司爆炸驚險逃生！她收驚後離職 訴公司賠償被沒收的10萬元買房定金

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一家公司發生爆炸事件，黃姓女子飽受驚嚇，逃生後去收驚並離職。她指因薪水沒了，無力繳款買房，10萬元定金被建商沒收，訴請公司賠償。法官指出，定金被沒收與公司發生爆炸暨離職原因無相當因果關係，駁回告訴。全案可上訴。

黃女提告指出，她在2012年5月到新北市金山區的公司任職，隔年6月間公司發生爆炸事件，現場逃生動線混亂，火花數起，多數外籍勞工溝通不良。事後後她飽受驚嚇，因此去相命館收驚。

黃女說，公司後來要她回去上班，但因公司未告知日後若再發生爆炸的緊急逃生路線，她因害怕會再發生爆炸事件，所以離職。

黃女說，離職前已在公司附近向建設公司買房，並支付定金10萬元，後來離職所以沒有買房，定金因此被沒收。公司讓她損失上班的機會，導致沒有工作收入，且公司亦未轉介她任何工作機會，因此要向公司求償被沒收的定金10萬元。

被告的公司答抗辯指出，黃女請求賠償10萬元，但未說明請求權依據。黃女稱受10萬元損害，並非公司造成，也無因果關係。黃女在事發超過10年後求償，依民法時效已經消滅，不得請求，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，黃女主張「買房定金10萬元被建商沒收」與「被告公司發生爆炸事件暨離職原因」，兩者毫不相涉，無相當因果關係。被告以請求時效抗辯，黃女並未舉證證明時效無中斷事由，認定黃女請求賠償10萬元於法無據，不應准許。

法官說，另依勞工職業災害保險及保護法、勞動基準法、勞動事件法、職業安全衛生法等相關法令，均無黃女可據以主張請求公司賠償「被沒收定金10萬元」，黃女請求公司給付10萬元也於法不合，應予駁回。

黃姓女子因公司發生爆炸事件，受驚嚇並離職，導致無力買房，10萬元定金被建商沒收，訴請公司賠償。基隆地方法院審理後指出，定金被沒收與公司發生爆炸暨離職原因無相當因果關係，駁回告訴。聯合報系資料照
