「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

求職詐騙「台版柬埔寨案」詐得3.9億元且讓3名遭囚禁的被害人身亡，主嫌「藍道」杜承哲一、二審均被依共同私刑拘禁致人於死等罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。另共犯洪俊杰、薛隆廷也判無期徒確定，共犯王昱傑判處26年徒刑定讞。

暱稱「加特林」、「藍道」的杜承哲，2022年9月底至11月初找來「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等人組織詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水2處據點關押61名人頭帳戶提供者，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，並關進約3坪大的小房間，不配合就毒打、電擊，甚至在泡麵摻FM2毒品。

黃姓死者遭毒打，還被命令「唱歌娛樂」，受不了高壓監控凌虐，從11樓輕生。黃姓女死者因在房內尿尿而被電擊，身體惡化吐血，她不斷求救喊「肚子痛、想回家」，但未被送醫，最終休克死亡。林姓死者患有慢性病，因未服藥而病況惡化，他拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死，不能行走、大小便失禁，一度撞牆呼喊「快受不了」，詐團成員認為林裝病，控員餵食三顆FM2後，心肌梗塞身亡。

2022年11月初，警方因一起失蹤人口案破獲詐團，救出被囚58人，發現三人遭虐死、棄屍山野。檢方第一波起訴29人，傅榆藺、陳樺韋被處無期徒刑定讞。逃亡的杜承哲前年另組詐團，還找上時任台北市寧夏路派出所長葉育忻查個資，杜落網後稱「捐了三口棺材」，懊悔行詐。

一審被依共同私刑拘禁致人於死等罪判杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑無期徒刑。案件上訴，二審計算266名被害人被詐三3億9000餘萬元，略低於一審認定，因犯罪事實及和解與一審有出入，撤銷改判。

二審認為，王昱傑主要工作是指揮洗錢及綁定、驗證人頭帳戶，惡性相對於其他三人對被拘禁人施暴、凌虐，參與程度低，刑度降為26年；杜承哲、薛隆廷、洪俊杰雖與被害人談和解，賠償部分金額，但是集團核心角色，侵害生命、身體、自由、財產的狀況極端嚴重，其中私行拘禁致死罪量處無期徒刑。